Semana distrital, ¿en el Caribe?

SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes declaraciones del diputado republicano Leandro Kunstmann, quien justificó un viaje al Caribe durante una semana distrital señalando que su trabajo “es de lunes a miércoles”, vuelve a poner en la palestra una práctica que ya había sido expuesta.

Quienes fueron elegidos debieran entender que la semana distrital está fijada para dirigirse al distrito que confió en ustedes, recoger inquietudes y fortalecer el vínculo con esas personas. Sin embargo, si esta se usa para viajar al extranjero u otro fin fuera de la norma, ¿qué tipo de confianza esperan construir con la ciudadanía?

No sorprende que, según la Encuesta Bicentenario UC, los parlamentarios no superen el 5% de confianza ciudadana. La labor parlamentaria es todos los días y exige representar a quienes los eligieron. Porque si la semana distrital deja de ser una instancia de trabajo en terreno para transformarse en una de vacaciones, ¿de quién son los intereses que están representando realmente?

Ignacio Baldivieso Betancour