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    Cartas al Director

    Acuerdos y no polarización

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Desde hace cuatro años, en Fundación TODAS reunimos a mujeres líderes de distintas comunas, trayectorias y sensibilidades políticas, unidas por valores humanistas y la convicción de que el liderazgo debe estar al servicio de las personas.

    El pasado fin de semana realizamos un nuevo encuentro de nuestra red junto a concejalas, exalcaldesas y dirigentas, quienes participaron en jornadas de formación y reflexión sobre liderazgo, gestión pública y los desafíos que enfrenta nuestro país.

    Más allá de los aprendizajes, hubo una convicción compartida: Chile necesita recuperar la capacidad de dialogar, construir acuerdos y poner el bien común por sobre la polarización.

    Lamentablemente, hoy la estridencia suele ocupar más espacio que el trabajo serio y colaborativo. Los conflictos generan titulares; los acuerdos, en cambio, pasan muchas veces inadvertidos. Sin embargo, son precisamente esos acuerdos los que permiten avanzar en políticas públicas que mejoran la vida de las personas.

    Ha llegado el momento de dar mayor visibilidad a quienes ejercen el liderazgo con responsabilidad, vocación de servicio y disposición a construir puentes. Nuestra democracia necesita debate, pero también necesita acuerdos. Y esos acuerdos también merecen ser noticia.

    Carolina Goic

    Presidenta

    Fundación TODAS

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