Una buena noticia para la educación

SEÑOR DIRECTOR:

En medio de un escenario donde las noticias sobre educación suelen mostrar desafíos abrumadores, hay un dato que merece atención: uno de cada tres estudiantes que ingresó este año con rezago lector a un programa de tutorías, logró superarlo en solo tres meses.

El resultado corresponde a una experiencia desarrollada en 48 escuelas de alta vulnerabilidad de la Región de O’Higgins. La estrategia es simple en su diseño, pero exigente en su implementación: tutorías de lectura dos veces por semana, seguimiento permanente y un trabajo coordinado con las escuelas.

No se trata de afirmar que existe una solución única para un problema complejo. Pero sí de reconocer que, cuando una intervención demuestra resultados, vale la pena observarla, evaluarla y preguntarse cómo ampliar su alcance.

En educación necesitamos seguir identificando los desafíos pendientes, pero con la misma convicción debemos poner atención en las experiencias que están mostrando que es posible avanzar. Nosotros llevamos 7 años en eso. Ahí también hay evidencia que merece formar parte de la conversación pública.

Ana Correa

Directora ejecutiva

Fundación María José Reyes