SEÑOR DIRECTOR:

Cuando en 2015 se promulgó la ley que cambiaba el sistema binominal por uno de voto proporcional, la Presidenta Bachelet comentó que el nuevo sistema permitiría tener ”una mejor representatividad y más y mejores ideas en el Parlamento”.

Han pasado diez años y ciertamente vemos más ideas que antes en el Parlamento, pero la mayoría de las ideas son malas y las pocas buenas mueren temprano o se desvirtúan en el proceso legislativo. En cuanto a la representatividad, todas las encuestas indican que los chilenos no se sienten representados por lo que observan día a día en el Parlamento.

Ya es hora de que reconozcamos que el sistema proporcional consigue exactamente lo contrario a lo que promete y que el binominal, con todas sus falencias, configuraba un escenario político muchísimo más sano.

Diego Cathalifaud