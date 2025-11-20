Sistema binominal
SEÑOR DIRECTOR:
Cuando en 2015 se promulgó la ley que cambiaba el sistema binominal por uno de voto proporcional, la Presidenta Bachelet comentó que el nuevo sistema permitiría tener ”una mejor representatividad y más y mejores ideas en el Parlamento”.
Han pasado diez años y ciertamente vemos más ideas que antes en el Parlamento, pero la mayoría de las ideas son malas y las pocas buenas mueren temprano o se desvirtúan en el proceso legislativo. En cuanto a la representatividad, todas las encuestas indican que los chilenos no se sienten representados por lo que observan día a día en el Parlamento.
Ya es hora de que reconozcamos que el sistema proporcional consigue exactamente lo contrario a lo que promete y que el binominal, con todas sus falencias, configuraba un escenario político muchísimo más sano.
Diego Cathalifaud
Lo Último
Lo más leído
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.