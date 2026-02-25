SUSCRÍBETE
    Soberanía y sentido común

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Presidente Boric tiene razón. Chile es un país soberano e independiente, que no tiene ninguna obligación de consultar a otros gobiernos en lo que respecta a inversiones de infraestructura crítica dentro de su jurisdicción, velando, actuando y decidiendo en función de sus propios intereses con plena independencia.

    Por su parte, Estados Unidos, nación también soberana e independiente, tiene la facultad discrecional y permanente para dar o revocar visas para ingresar a su territorio a quien le parezca, velando, actuando y decidiendo, también en función de sus propios intereses con plena independencia.

    Lo que ha quedado claro esta semana, es que el derecho internacional no da garantía alguna respecto a la sensatez y el sentido común de quienes nos gobiernan, por muy soberanas e independientes que sean las decisiones ejecutivas que tomen.

    José Luis Blanco Claro

