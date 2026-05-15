Sobre el gasto público
SEÑOR DIRECTOR:
No necesariamente más recursos significa más impacto. A veces vemos grandes escuelas sin buenos profesores, hospitales inaugurados sin suficientes médicos o presupuestos crecientes conviviendo con largas listas de espera. Por eso, el debate no debiera centrarse solo en cuánto se gasta, sino en cuánto impacto real genera eso.
En educación, esto es especialmente importante, más recursos no bastan si no se traducen en mejores aprendizajes, empleabilidad y oportunidades concretas para las personas.
Gastar mejor también es una forma de avanzar.
María José Gutiérrez Correa
Directora ejecutiva Grupo Enovus
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