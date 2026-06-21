Sobrevivencia en el cáncer infantil

17 Diciembre 2024 Correos de Chile y la aerolinea Sky invitaron a un grupo de niños enfermos de cancer de la Fundacion Nuestro Hijos a su primer vuelo en avion. Foto: Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

Según el Childhood Cancer Survivor Study, una de las investigaciones más relevantes a nivel mundial sobre esta materia, cerca del 80% de los sobrevivientes de cáncer infantil desarrollará alguna secuela asociada a la enfermedad o a su tratamiento a lo largo de su vida. Muchas de ellas pueden afectar su salud, bienestar y calidad de vida en la adultez.

Por ello, la supervivencia debe ser entendida como una etapa más de la atención oncológica. No basta con curar, ya que también es necesario garantizar seguimiento médico, rehabilitación integral y apoyo psicosocial que permitan a estos niños desarrollarse plenamente.

El verdadero éxito frente al cáncer infantil no es solo alcanzar la supervivencia, sino asegurar una vida plena después de ella.

Marcela Zubieta

Presidenta Fundación Nuestros Hijos