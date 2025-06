Solo lamentar

SEÑOR DIRECTOR:

Lamentable los hechos que vienen a confirmar que no somos un país honesto, y que muchos de los funcionarios públicos no solo no son amantes de su trabajo, ni de su país, sino no conocen la vergüenza. Lamentable por los servidores públicos, que los hay, y puedo dar fe de ello, que son competentes, cumplen con su trabajo dignamente, pues se han visto enlodados. Lamentable por quienes tenían necesidades reales y las licencias les fueron rechazadas.

Lamentable, porque probablemente esto será una polémica más y las memorias pronto olvidarán.

Alejandra Velasco Ibáñez

Abogada