SEÑOR DIRECTOR:

Hay quienes niegan que la victoria de Kast preanuncie el surgimiento de un nuevo clivaje en la política. Y descartan que su origen esté en el Apruebo-Rechazo del 2022. Me temo que es una lectura inexacta.

En la misma lógica de lo que la teoría política ha definido como “clivaje” para entender el ordenamiento de las llamadas corrientes políticas -Lipset y Rokkan instauran su concepto en 1967-, “nuevos” clivajes emergen en el primer cuarto de este siglo. Desde luego, los clivajes clásicos se debilitan en medio de sociedades líquidas en la expresión de Zygmunt Bauman.

El Rechazo al proyecto constitucional el 2022, más allá de su carácter maximalista y disruptivo, se situó en una lógica emancipatoria e identitaria lo que obligó a amplios sectores de la ciudadanía a tomar posición frente al riesgo institucional. Fue una fractura que, además, con voto obligatorio, llevó a las urnas a un votante apolítico que estaba oculto. El mismo que posiblemente había quedado preso de pánico por la violencia octubrista. Nacía un nuevo eje histórico. Allí se comenzó a anidar y cristalizó un nuevo clivaje -más profundo- que Kast el 2023 no supo interpretar, pero que el 2025 comprendió bien y sacó a relucir: una identidad política defensiva y transversal, articulada en torno a la demanda por orden, seguridad y mayor certidumbre económica. Se cumplieron las condiciones de un nuevo clivaje: una base social amplia, una identificación colectiva compartida y una expresión política.

Administrar correctamente este nuevo momento político, sin dogmatismos, que hasta ahora parece anegado de confianza y esperanza en que Chile será capaz de retomar la esquiva senda del progreso y bienestar- y se proyecte más allá del 2030-, será la tarea del nuevo gobierno.

Carlos Williamson