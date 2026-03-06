Un nuevo monumento para Santiago

SEÑOR DIRECTOR:

Este jueves inauguramos el Eje Alameda-Providencia y, junto a este, “Lucila”, un monumento público dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile, creado por las artistas Norma Ramírez y Mariana Silva.

Espero que esta celebración a la obra de Mistral nos invite a habitar la ciudad como un espacio de encuentro democrático, diverso y de disfrute; que los 16 pilares que crean cuatro retratos de la gran maestra y poeta iluminen Santiago y nos recuerden que aún hay muchas mujeres en Chile cuyo legado merece ser reconocido en el espacio público.

Carolina Pérez Dattari

Subsecretaria del Patrimonio Cultural