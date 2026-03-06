Un nuevo monumento para Santiago
SEÑOR DIRECTOR:
Este jueves inauguramos el Eje Alameda-Providencia y, junto a este, “Lucila”, un monumento público dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile, creado por las artistas Norma Ramírez y Mariana Silva.
Espero que esta celebración a la obra de Mistral nos invite a habitar la ciudad como un espacio de encuentro democrático, diverso y de disfrute; que los 16 pilares que crean cuatro retratos de la gran maestra y poeta iluminen Santiago y nos recuerden que aún hay muchas mujeres en Chile cuyo legado merece ser reconocido en el espacio público.
Carolina Pérez Dattari
Subsecretaria del Patrimonio Cultural
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.