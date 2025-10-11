SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Un retroceso histórico

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Se aprobó en la Cámara el proyecto que mantiene bajos los requisitos de ingreso a pedagogías por un año más, postergando hasta 2027 la exigencia de pertenecer al 67% de mejores puntajes y hasta 2030 al 50% superior. Desde el cambio a la PAES en 2023 se redujeron los puntajes de corte, dejando fuera sólo al 25% de peor rendimiento. Nunca antes, desde la introducción de la PSU, los requisitos habían sido tan bajos como en este gobierno.

El proyecto además incorpora una cláusula ambigua que permite fijar el umbral mínimo o un “nivel de logro equivalente”, sin claridad sobre el instrumento que se usará para determinarlo, abriendo la puerta a mayores retrocesos académicos. La definición de los requisitos quedará en manos del Comité Técnico de Acceso —compuesto por rectores y autoridades de gobierno—, configurando un conflicto de interés.

En simple, desde 2023 seguimos postergando la aplicación de los estándares acordados en 2016 para fortalecer la formación inicial docente. Si el Senado aprueba esta iniciativa, probablemente estaremos discutiendo lo mismo en un año más. Aunque no es fácil políticamente elevar las exigencias de ingreso, existe consenso técnico en que es la decisión correcta (Panel de Expertos de Políticas Públicas UC). Por ejemplo, exigir el pertenecer al 67% de mejores puntajes para este proceso de admisión y llegar al 50% superior en 2 años.

Esto, en un contexto donde se estima un déficit de casi 10.000 docentes, pero también es relevante señalar que hay otros 22.949 profesores menores de 40 años que han dejado las aulas. Es indispensable mejorar las condiciones de ejercicio profesional para volver a atraerlos a las salas de clases. No hay justificación para seguir bajando los requisitos de ingreso.

Santiago Montiel

Magdalena Plant

Horizontal

Más sobre:PedagogíasEducaciónDocentesCalidad de la educación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

El irreemplazable Ser Humano

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

5.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén
Chile

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20

Colombia da el golpe ante España en un partidazo y es el primer clasificado a semifinales del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos
Mundo

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen