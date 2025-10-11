Un retroceso histórico

SEÑOR DIRECTOR:

Se aprobó en la Cámara el proyecto que mantiene bajos los requisitos de ingreso a pedagogías por un año más, postergando hasta 2027 la exigencia de pertenecer al 67% de mejores puntajes y hasta 2030 al 50% superior. Desde el cambio a la PAES en 2023 se redujeron los puntajes de corte, dejando fuera sólo al 25% de peor rendimiento. Nunca antes, desde la introducción de la PSU, los requisitos habían sido tan bajos como en este gobierno.

El proyecto además incorpora una cláusula ambigua que permite fijar el umbral mínimo o un “nivel de logro equivalente”, sin claridad sobre el instrumento que se usará para determinarlo, abriendo la puerta a mayores retrocesos académicos. La definición de los requisitos quedará en manos del Comité Técnico de Acceso —compuesto por rectores y autoridades de gobierno—, configurando un conflicto de interés.

En simple, desde 2023 seguimos postergando la aplicación de los estándares acordados en 2016 para fortalecer la formación inicial docente. Si el Senado aprueba esta iniciativa, probablemente estaremos discutiendo lo mismo en un año más. Aunque no es fácil políticamente elevar las exigencias de ingreso, existe consenso técnico en que es la decisión correcta (Panel de Expertos de Políticas Públicas UC). Por ejemplo, exigir el pertenecer al 67% de mejores puntajes para este proceso de admisión y llegar al 50% superior en 2 años.

Esto, en un contexto donde se estima un déficit de casi 10.000 docentes, pero también es relevante señalar que hay otros 22.949 profesores menores de 40 años que han dejado las aulas. Es indispensable mejorar las condiciones de ejercicio profesional para volver a atraerlos a las salas de clases. No hay justificación para seguir bajando los requisitos de ingreso.

Santiago Montiel

Magdalena Plant

