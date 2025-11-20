Urgencias en el Poder Judicial

SEÑOR DIRECTOR:

El caso denominado “Muñeca Bielorrusa” duele más que otros porque toca dos instituciones esenciales para Chile: el Poder Judicial y Codelco. Cuando se corrompe un proceso judicial y, al mismo tiempo, se vulnera a la empresa que representa nuestro patrimonio común, el golpe no es solo jurídico: es simbólico, emocional y profundamente nacional.

La resolución revela que las sospechas ciudadanas no eran infundadas: hubo gestiones irregulares, favores encubiertos, dólares en efectivo y resoluciones dictadas por una ministra inhabilitada. Todo esto en causas donde Codelco buscaba proteger el interés del país. Por eso la indignación es mayor: se tocó a un emblema que exige estándares más altos que cualquier privado.

Este caso es un llamado urgente. El Poder Judicial debe reforzar controles y transparencia; el Estado debe sostener a Codelco con la misma convicción con que la empresa se defendió en tribunales. El dolor que deja la trama debe transformarse en una decisión colectiva: nunca más permitir que la corrupción capture nuestras instituciones y símbolos.

Nicolás Muñoz Montes

Abogado