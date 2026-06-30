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    Cartas al Director

    Utilización de la IA

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Mucho se habla de cómo la Inteligencia Artificial (IA) transformará el mundo del trabajo. Sin embargo, para miles de emprendedores y pequeñas empresas, el desafío no pasa por ser reemplazados por la tecnología, sino por aprender a utilizarla para seguir siendo competitivos.

    La IA ya permite automatizar tareas administrativas, mejorar la atención a clientes, optimizar campañas de marketing e incluso apoyar la toma de decisiones. Lo relevante es que estas herramientas ya no están reservadas para grandes compañías; hoy son cada vez más accesibles para las pymes.

    El riesgo no es la tecnología en sí, sino que una parte importante de los emprendedores quede fuera de esta transformación por falta de acceso, capacitación o acompañamiento.

    Si queremos una economía más productiva e innovadora, debemos asegurar que las pymes puedan desarrollar las habilidades necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. El futuro no dependerá únicamente de la tecnología que exista, sino de quienes tengan la posibilidad de utilizarla.

    Rosario Hevia

    Directora ejecutiva de ChileConverge

    Más sobre:PymesCompetenciaCapacitación

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