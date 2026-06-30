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    Cartas al Director

    Compromiso de los bomberos

    Por 
    Cartas al director
    Foto: X Bomberos Ñuñoa

    SEÑOR DIRECTOR:

    A este Día del Bombero, el Cuerpo de Bomberos de Santiago llega fortalecido por el compromiso de quienes, de manera voluntaria, dedican su tiempo y esfuerzo al servicio de la comunidad, tanto en Chile como en el extranjero, como lo muestra el apoyo que hoy brindamos por el terremoto en Venezuela.

    Durante 2025, nuestras 22 compañías respondieron a más de 10 mil emergencias y alcanzamos una dotación de 2.661 voluntarios y voluntarias, la más alta en nuestros 162 años de vida. Asimismo, el crecimiento sostenido de la participación femenina y el trabajo desarrollado por nuestras 20 brigadas juveniles nos permiten mirar el futuro con optimismo y confianza.

    Esta fecha también nos encuentra atentos a importantes debates legislativos. Seguimos con interés la tramitación de la Ley Marco de Bomberos, actualmente en el Senado, confiando en que las observaciones formuladas por nuestra Institución contribuyan a su perfeccionamiento y fortalecimiento, de manera de resguardar la debida autonomía de los cuerpos de bomberos.

    Del mismo modo, estimamos relevante participar en la discusión del proyecto que busca establecer un número único de atención de emergencias, en cuya elaboración la experiencia acumulada por Bomberos de todo Chile debe ser debidamente considerada, dada la trascendencia que esta materia tiene para la seguridad de las personas y la eficacia en la gestión de las emergencias.

    En este Día del Bombero renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía, convencidos de que instituciones sólidas y una legislación adecuada son fundamentales para enfrentar los desafíos que tenemos por delante.

    Álvaro Lara Alba

    Superintendente

    Cuerpo de Bomberos de Santiago

    Más sobre:VoluntariosProyecto de leyEmergencias

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