Natalidad en caída y educación

SEÑOR DIRECTOR:

Chile registró en 2025 una Tasa Global de Fecundidad de 0,97 hijos por mujer, la más baja de su historia. Más que una cifra, se trata de una transformación estructural que cambiará la composición del país durante las próximas décadas.

Aunque el debate suele centrarse en sus efectos sobre la economía, el empleo o las pensiones, existe una dimensión igualmente relevante que suele quedar fuera de la discusión: la educación. Proyecciones basadas en datos del INE estiman que la matrícula escolar podría disminuir cerca de un 6% en los próximos diez años, lo que equivale a unos 150 mil estudiantes menos en el sistema.

Durante décadas, el desafío fue ampliar la cobertura. Hoy, con menos niños naciendo, la prioridad debe ser otra: asegurar una formación de mayor calidad para cada estudiante. Más aún en un contexto donde la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral y el envejecimiento de la población aumenta las exigencias sobre las nuevas generaciones.

Esta transición también puede generar oportunidades. Países como Japón y Corea del Sur han aprovechado la disminución de la matrícula para impulsar la innovación pedagógica y fortalecer la calidad educativa.

La reducción de la natalidad no debe abordarse únicamente como un problema demográfico. También es una oportunidad para repensar el sistema educativo que Chile necesitará en las próximas décadas. La pregunta ya no es cuántos niños tendremos, sino qué tan preparados estarán para construir el país que viene.

Víctor Barahona

Gerente general de Cognita Chile