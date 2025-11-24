Video y candidatura

SEÑOR DIRECTOR:

Anda circulando un video en el cual aparezco apoyando la candidatura del Sr. Kast. Se trata de algo tomado fuera de contexto. En lo personal, no tengo nada contra el Sr. Kast, a quien no conozco, pero no estoy de acuerdo con su política ni con lo que él representa y ciertamente no apoyo su candidatura. Lamento que se use mi nombre e imagen sin mi consentimiento para propaganda política.

Isabel Allende Llona