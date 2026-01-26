SEÑOR DIRECTOR:

Desde el 11 de marzo, la nueva ministra de Desarrollo Social y las autoridades del Servicio de Protección asumirán una tarea crítica. En 2024, ingresaron al sistema más niños, niñas y adolescentes de los que nacieron en el país. El 47% lo hizo por situaciones de violencia grave y el 44% por negligencia parental. Detrás de estas cifras hay trayectorias marcadas por el trauma, donde la salud mental infantil y adolescente no puede seguir siendo un componente secundario.

Se han registrado avances importantes: hoy existen 10 mil familias de acogida activas, un modelo de residencias más personalizado y mejores apoyos para la transición a la vida adulta. Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes si no se fortalece de manera decidida la salud mental. El desafío es garantizar entornos protectores donde los niños y jóvenes puedan establecer relaciones positivas y estables, desplegar todo su potencial.

Para ello, se requiere prevenir con más fuerza la internación en residencias y también reducir su permanencia en ellas, cuando así se requiera; acompañar de forma integral a familias de acogida y asegurar trayectorias vitales con sentido. No basta con proteger: es urgente vincular, reparar y proyectar sus futuros

Darío Ovalle

Director ejecutivo de Sembrar Futuro