SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Violencia digital como urgencia democrática

Por 
Cartas al director
Violencia digital como urgencia democrática

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente ataque digital contra Evelyn Matthei, que incluyó la activación de 70 cuentas y casi mil mensajes para instalar falsedades sobre su salud mental, es una señal más de alarma sobre el alcance de la desinformación y el potencial mal uso de la IA en política y elecciones que nos interpela por la resiliencia de las democracias ante los riesgos de la digitalización.

Lo ocurrido no es nuevo; fue ampliamente documentado durante los procesos constituyentes en Chile con mujeres como Elisa Loncon siendo atacadas con virulencia en redes sociales. Es, además, una tendencia global con un marcado sesgo de género. Las mujeres en el ámbito público están siendo blanco de campañas de desprestigio organizadas para silenciar, intimidar o forzar su retiro de la política, con ataques y narrativas sexualizadas que ponen en jaque sus derechos civiles y políticos.

Si de por sí la desinformación circula más rápido que la verdad debido a algoritmos que privilegian el impacto sobre la veracidad, la IA contribuye a ello con la generación de contenido híperrealista como imágenes, videos o voces que suplantan las identidades de las personas, desafiando incluso a usuarios experimentados en la materia.

Aunque Chile ha realizado esfuerzos por adaptarse a la digitalización como las nuevas leyes de datos personales y ciberseguridad, contra la violencia de género, la Política Nacional de IA y la Comisión contra la Desinformación; todavía está lejos de asegurar plena integridad de la información y una competencia equilibrada en sus elecciones.

Para avanzar es imprescindible promover legislación específica sobre desinformación, el uso de la IA en contextos electorales con un enfoque de género. Los ejemplos de regulación en la Unión Europea y Brasil son experiencias positivas que seguir.

Pero considerando la velocidad de los cambios tecnológicos, más que legislación detallada urge dotar al Servicio Electoral de la capacidad y recursos efectivos para actuar en tiempo real, generando protocolos de cooperación con plataformas tecnológicas, impulsando programas preventivos con partidos, sociedad civil y medios de comunicación, así como para aplicar sanciones eficaces y ejemplificadoras. Por último, se requiere impulsar campañas nacionales de alfabetización mediática.

La calidad de nuestras democracias depende cada vez más de la calidad del entorno digital donde se forma la voluntad ciudadana. Las nuevas tecnologías deben estar al servicio de la expansión democrática y no las democracias a merced de ellas. Los ataques recientes no pueden quedar sólo en el anecdotario o servir para trincheras electorales específicas, deben servir para asumir con urgencia los desafíos digitales.

Marcela Ríos Tobar

Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional

Más sobre:Evelyn Mattheidesinformaciónsesgo de géneropolíticaIA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trabajos en Puente Lo Saldes obligan a suspender CicloRecreoVía en tramos de Providencia y Santiago este domingo

Codelco suspende temporalmente contratos con empresas vinculadas al derrumbe en El Teniente

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Trabajos en Puente Lo Saldes obligan a suspender CicloRecreoVía en tramos de Providencia y Santiago este domingo
Chile

Trabajos en Puente Lo Saldes obligan a suspender CicloRecreoVía en tramos de Providencia y Santiago este domingo

Codelco suspende temporalmente contratos con empresas vinculadas al derrumbe en El Teniente

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico
Negocios

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido
Mundo

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?