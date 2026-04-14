Visión de futuro

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de Artemis II, que hemos visto con sincero interés y maravillándonos de lo que significa para la humanidad volver a la Luna, no deja de sorprender la gran cantidad de jóvenes astrónomos chilenos, hombres y mujeres, que nos explican en palabras simples y muy claras cuestiones muy complejas. Ejemplos hay muchos. Paneque, Cornell, Espinoza, Sandoval, Soto, por nombrar algunos de los 300 doctorados que tiene la astronomía chilena en las últimas décadas.

Dentro de los acuerdos con la ESO en 2002 para la construcción de ALMA, el Presidente Lagos incorporó una norma que sin duda ayudó en la formación de estos talentosos doctores en Astronomía. El 10% del tiempo de observación sería para instituciones y astrónomos chilenos.

Hemos tenido estadistas que miraron Chile desde su lugar a 50 años en el futuro. Lagos ha sido uno de ellos.

Patricio Rosende Lynch