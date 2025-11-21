SEÑOR DIRECTOR:

No solo erraron las encuestas en pronosticar la alta votación de Parisi. Tampoco acertaron los analistas para explicar el fenómeno. Cuando los partidos abandonan el centro político y se polarizan hacia los extremos, la “antipolítica” y el populismo se apropian de electores que antes votaban por el centro, a los que se agregan los desencantados de la política que ahora sufragan por el voto obligatorio.

Fernando Vio del Río