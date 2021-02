El controversial show de medio tiempo de Maroon 5 en el Super Bowl

Desde un comienzo, la presentación de Maroon 5 en el show de medio tiempo del Super Bowl fue cuestionada.

El evento deportivo que convoca a miles de televidentes en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, suele ser la instancia elegida para debutar tráilers y comerciales de grandes marcas que aprovechan la audiencia masiva. En el caso de los artistas no es diferente.

Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga y Bruno Mars, han pasado a la historia como algunos de los shows mejor evaluados, pero no todos han tenido la misma suerte.

La banda liderada por Maroon 5 fue la encargada de dar la cuota musical al partido que enfrentó a los New England Patriots contra Los Angeles Rams. Un show que se gestó en la controversia.

En un principio, fueron convocadas Rihanna, Cardi B y P!nk, pero las cantantes rechazaron la oferta de la NFL: decidieron mostrar su apoyo al ex jugador Colin Kaepernick, quien se puso de rodillas mientras cantaba el himno estadounidense en señal de protesta por la violencia policial contra los afroamericanos.

"Yo tengo que sacrificar mucho dinero de la presentación. Pero hay alguien que sacrificó su empleo por nosotros, así que tenemos que estar con él", expresó Cardi B.

Quienes sí aceptaron presentarse en el Super Bowl fueron la banda Maroon 5, Big Boi de Outkast y Travis Scott, artistas cuestionados por pasar por alto la polémica racial en torno al evento. Adam Levine, en tanto, se defendió explicando que solo busca expresarse a través de la música y no incursionar en temas políticos.

A torso desnudo

Tras el estreno de esperados spots como el de Toy Story 4 o Avengers: End Game, los hombres de "She will be loved" subieron al escenario y fueron vistos por miles de espectadores.

Sin embargo, no solo no aludieron en ningún momento a la injusticia racial latente en Estados Unidos, además revivieron un episodio ocurrido hace 15 años. En medio de su show, Adam Levine se quitó la polera y cantó a torso desnudo exponiendo sus varios tatuajes.

En 2004, Janet Jackson junto a Justin Timberlake fueron los elegidos para llevar la música al encuentro deportivo, pero hacia el final de la interpretación de "Rock your body" junto al ex *Nsync, ambos sellaron un suceso conocido como "Nipplegate".

Mientras el Rey del Pop, Michael Jackson, dio uno de los espectáculos de medio tiempo más aclamados de la historia; su hermana Janet fue repudiada y culpada de "indecencia pública" por un error de vestuario.

Timberlake desgarró la parte delantera del ajustado traje de Jackson, dejando al descubierto uno de sus pezones. La exposición fue calificada como indecorosa, considerando que es un evento que convoca a miles de televidentes.

Si bien ambos artistas explicaron que fue un desperfecto en la ropa de la cantante, la cadena CBS fue multada por miles de dólares y Janet Jackson sufrió la censura de sus videos y término de contrato para diversos proyectos. La carrera de Timberlake, en tanto, siguió escalando al éxito.