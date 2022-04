De McCartney a Ramones: las mejores participaciones de músicos en Los Simpson

Smashing Pumpkins

En el capítulo 24 de la séptima temporada, Homero Simpson se suma al festival Hallabalooza como parte de los números de entretención. En el backstage conoce a los de Chicago quienes aparecen tocando Zero, del álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness. Corgan es representado con cabello. En ese mismo episodio también aparecen Peter Frampton, Cypress Hill y Sonic Youth.

Mick Jagger y Keith Richards

En la temporada catorce, Homero participa en un campamento de verano con estrellas de rock, como Mick Jagger y Keith Ricards de los Rolling Stones, Lenny Kravitz, Elvis Costello, Tom Petty y Brian Setzer. Con ellos aprende diversas técnicas para ser una verdadera estrella del rock ‘n roll. Al final acaba perseguido por una cabeza de diablo que escupe fuego.

Red Hot Chili Peppers

La banda californiana aparece en el capítulo en que Krusty cae en su popularidad debido al éxito del muñeco Gabbo. En la preparación del especial de regreso del payaso, Bart logra que los de Under the bridge vayan al programa. Krusty intenta que cambien la letra de Give it away, y finalmente, acceden. El guitarrista que se dibujó no fue John Frusciante, sino Arik Marshall, quien lo reemplazó cuando éste abandonó la agrupación en 1992.

The Ramones

En el capítulo El oso de Burns, con claros guiños a la legendaria película El ciudadano Kane, la banda neoyorkina participa en la fiesta de cumpleaños del señor Burns, interpretando una ruidosa versión de Happy Birthday. Además les desearon que se fuera al infierno. El millonario dueño de la planta nuclear mandó a asesinar a los Rolling Stones, pese a que Smithers le trata de aclarar que no son ellos.

Paul y Linda McCartney

Cuando Lisa se hace vegetariana, en la temporada siete, Apu le muestra un jardín que tiene escondido en su mini supermercado. Allí conoce al ex Beatle, quien aparece junto a su primera esposa, Linda. Le hablan de su opción y su insatisfacción con las comidas que se ofrecen a los vegetarianos. Al final el indio canta una hilarante versión de Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band. El mismo músico y su mujer hicieron las voces a sus personajes con la condición de que Lisa se mantuviera como vegetariana de manera permanente.