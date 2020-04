Poco Ortodoxa: la serie sobre el escape de una joven desde una estricta comunidad judía en pleno siglo XXI

Con 19 años Esther Shapiro se siente atrapada, sin aire, sin voz. El matrimonio concertado por su familia con un joven judío ortodoxo -al igual que ella- significaría un cambio en su vida, encontrar la felicidad al formar familia. Al tiempo se dio cuenta de lo equivocada que estaba. La unión que creyó la haría sentir completa, la menoscaba y le provoca dolor físico y emocional. Pero no estaba dispuesta a prolongar su sufrimiento. Con ayuda de una amiga estadounidense, reúne unos dólares y toma un vuelo a Berlín para perseguir su sueño: encontrar la vida que realmente quiere.

Netflix estrenó una miniserie de cuatro episodios titulada Poco Ortodoxa -Unorthodox en inglés-, basada en el libro Unorthodox: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas de la escritora Deborah Feldman, publicada por Simon & Schuster en 2012.

Los abuelos de Feldman son sobrevivientes del Holocausto. En su comunidad se hablaba yiddish -el idioma de aquellos judíos de origen europeo- y debía seguir estrictas y conservadoras costumbres que se oponían a la modernidad.

Si bien la realidad guarda muchas similitudes con la serie televisiva, estas se encuentran solo en las escenas del pasado de Esther o ‘Esty’, como se hace llamar por sus cercanos. Las escenas del “presente” son una versión libre de las vivencias de la mujer que inspiró todo.

Aterrada, tanto por la probable persecución de su pasado como de la incertidumbre de su futuro, Esty llega a la capital alemana con la dirección de su madre -quien la dejó a los 3 años- anotada en un papel, con la esperanza que le de asilo.

La serie, como la vida misma, toma un camino imprevisto cuando Esty conoce a un estudiante de música, quien le abre los ojos sobre lo que realmente la apasiona: aquel hobbie que dejó de lado por obedecer las costumbre de la comunidad. Sin embargo, su esposo y cuñado, siguen su pista con el objetivo de llevarla de vuelta a casa.

Con desgarradoras escenas que viajan al pasado, la producción relata que Esty fue criada por sus abuelos paternos, ya que su madre se fue cuando ella era una niña y su padre era alcohólico. Cuando se convirtió en esposa, cortaron su cabello al rape para que hiciera uso de una peluca, y además de tener dificultades para tener relaciones sexuales con su marido, era juzgada por su suegra y cuñadas por no cumplir a cabalidad lo que consideraban las labores de una mujer casada.

¿De qué trata la serie? Del derecho de tener tu propia voz a través de la historia de una mujer que se busca a sí misma en el mundo.

Interpretada por la actriz israelí Shira Haas, el servicio de streaming muestra el estilo de vida de la comunidad Satmar -congregación de familias que siguen la doctrina jasídica con origen en Hungría- en Williamsburg, un barrio de Brooklyn, Nueva York.

“Son descendientes de víctimas del Holocausto, quienes formaron la comunidad en Nueva York después de la guerra. Esto los hace diferentes de las otras comunidades jasídicas porque formaron lo que son después de la guerra y fue fundada por gente que tuvo que luchar cotra el trauma más grande que se podría imaginar”, explica Deborah Feldman en Poco Ortodoxa: detrás de escena, registro de 20 minutos también disponible en Netflix.

Anna Winger, creadora y productora ejecutiva de Poco Ortodoxa, relata que después de leer el libro de Feldman quedó alucinada con su historia. “Lo leí de una sola vez, no podía soltarlo. Y luego ella [Deborah] me dijo: ¿Por qué no conviertes mi libro en una serie?”, devela en el detrás de escena de la producción.

Deborah Feldman, autora de Unorthodox

A Deborah le arreglaron un matrimonio a los 17 años con un hombre con el que no había conversado por más de media hora. Además, con la presión por parte de la comunidad de tener hijos lo antes posible, las relaciones con su esposo se restringían a la procreación, lo que no solo dejaba de lado el placer, también significaba dolor para Feldman ya que sufría de vaginismo.

Deborah y su esposo no lograron consumar su matrimonio hasta un año después, cuando las respectivas familias, amigos y miembros de la comunidad ya proferían críticas contra ella por no estar embarazada.

Tras dos años, dio a luz a un hijo y con su esposo se mudaron a otro barrio, cambio al que Deborah sumó su inscripción en Sarah Lawrence College, para recibir la educación de la que sus costumbres siempre la privaron. En la institución formó amistades que la ayudaron terminar con el matrimonio que la hacía sentir miserable y comenzar una nueva vida en Berlín.

Con 33 años, Feldman es una escritora asentada en Berlín, desde donde decidió compartir su experiencia a través de sus memorias, y posteriormente, por medio de una miniserie de Netflix.