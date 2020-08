Las 100 películas favoritas de Akira Kurosawa

Tonari no Yae-chan (1934), Japón

Tange Sazen yowa: Hyakuman ryo no tsubo (1935) Japón

Viaggio in Italia (1953), Italia

The Young Lions (1957), Estados Unidos

The French Connection (1971), Estados Unidos

Daichi no komoriuta (1976), Japón

Harukanaru yama no yobigoe (1980), Japón

Stranger Than Paradise (1984), Estados Unidos

¿Dónde está la casa de mi amigo? [Where is the Friend's Home] (1987), Irán