John Turturro en la piel de William de Baskerville: “Mi cerebro ha estado en modo Eco”

La historia de El nombre de la rosa, la novela que Umberto Eco publicó con gran éxito en 1980 y que fue llevada al cine por el francés Jean-Jacques Annaud con Sean Connery como protagonista, nos sitúa en el siglo siglo XIV, cuando un brillante franciscano inglés llamado William de Baskerville es enviado por el Santo Emperador de Roma a una abadía perdida en el norte de Italia para una dramática y fundamental cumbre.

Mientras una guerra entre el Emperador y el Papa refleja el fiero conflicto ideológico en el seno del cristianismo —¿la iglesia necesita ser pobre imitando la vida de Cristo o necesita poder y riqueza para reinar sobre el mundo occidental?—, William llega acompañado de un apasionado y noble adolescente, Adso de Melk, a quien inspira para convertirse en monje contradiciendo la voluntad de su familia que lo prefiere convertido en un guerrero.

Tan pronto como ambos llegan al templo, ingresan en un mundo espantoso e inesperado. La abadía oculta la biblioteca más grande del mundo medieval: un inmenso laberinto de trampas, emboscadas en sitios secretos y pasillos aparentemente inaccesibles. Mientras figuran como visitantes, William y Adso descubren que hay un asesino trabajando entre las paredes de la comunidad y son puestos a investigar para encontrar al criminal antes de la cumbre.

La dupla cruza las puertas prohibidas de la biblioteca y se sumergen en el laberinto donde corren el riesgo de desquiciarse y perder la vida. Los siete días y las siete noches que William y Adso pasan en este lugar maldito están llenos de asesinatos, fantasmas y misterios profundos, en una carrera contra el tiempo para salvar la abadía.

“Hay una gran cantidad de filosofía hermosa en el libro que no puedes hacer en una película de dos horas”, dice el actor estadounidense-italiano John Turturro desde una entrevista a la que Culto tuvo acceso. Quien interpreta a William de Baskerville en la serie de Starz Play, añade: “Realmente presioné mucho para volver a hacer la historia de Eco, y Giacomo Battiato —el director— estuvo de acuerdo conmigo”.

Deducción

Aunque es un hombre de fe medieval, contradictorio con los tiempos en que vive, William siempre busca la explicación más lógica y racional, incluso frente a eventos que parecen irrefutablemente el producto de fuentes sobrenaturales.

Dotado de un intelecto y una habilidad de observación poco comunes, el personaje de John Turturro en la nueva serie de Starz Play puede leer la realidad como un libro abierto al confiar en un enfoque científico y sus propios métodos deductivos.

El actor de la saga Transformers y parte del elenco de The Batman —con fecha para 2021—, piensa que Umberto Eco vislumbró la política actual. “Él habla de política moderna, sobre cómo las personas tienen miedo de educar a las personas analfabetas”.

Umberto Eco.

Sobre el autor de El nombre de la rosa, Turturro lo ve como una persona interesada en la ciencia, el mundo y en cómo funcionan las cosas; “tanto ustedes como nosotros sabemos que Eco fue profesor de semiótica —dice el actor—, así que siempre hay un significado detrás del significado y detrás de este otro más. Eco lo hace a través de William, la trama y otros personajes que también son bastante eruditos. Es decir, habla de mujeres, religión, herejes, parias y de cómo se separan las personas. También habla sobre la lujuria y de cómo puedes deducir algo, pero luego significa otra cosa”.

“Perdido en Eco”

“Todos los personajes son, y creo que incluso pueden ser todavía más, modernos. Incluso más importantes ahora que cuando salió el libro”, dice John Turturro sobre su participación además en el guión de la serie.

“Esperaba que todos los personajes fueran muy complejos, porque en el libro son realmente complejos. Y en una película de dos horas es difícil —añade—. Tienes que hacer que los personajes sean tal vez más grotescos o abiertos. Entonces, he estado trabajando en ello durante aproximadamente un año. He estado trabajando en el guión con Giacomo, y luego Damian Hardung se unió a nosotros y fue un verdadero descubrimiento. Él interpreta el papel de Adso y es realmente perfecto”.

Luego sigue: “Ha sido un trabajo arduo, no he tenido tiempo de hacer nada. Ni siquiera los sábados y domingos. Mi cerebro ha estado en modo Eco. Creo que nos hemos perdido en Eco. A veces no sabemos dónde diablos estamos y eso pasa frecuentemente. O nos damos cuenta que no lo entendemos. Así han sido nuestros fines de semana. Ya sabes, tratando de descifrar el laberinto, por ejemplo, y lo que realmente funciona y qué no. Ha sido una aventura diaria”.

¿Cuánto de Umberto Eco tendrá la serie? “Diría que un 80% de lo que digo es Eco, o el 90%. Hay algunas cosas que nos hemos tomado la libertad de explicar, como los libros sobre San Francisco o cuando hacemos una escena con leprosos, porque algunas cosas tuvimos que adaptarlas ya que realmente no se explican en el libro. Aunque están muy cerca. Ya sabes, la idea es hacerlo de una manera entretenida, no de forma didáctica o seca. Y eso es difícil de hacer, porque no puedes forzarlo y cuando lo intentamos, no funcionó”.

El protagonista de The name of the rose agrega que: “Tienes que encontrar la luz del descubrimiento y eso es… está muy cerca de Eco”.

El próximo 7 de mayo la señal de Starz Play estrena en Latinoamérica la serie The name of the rose con John Turturro como William de Baskerville.