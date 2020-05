Gracias a la música: ABBA lanza todos sus discos en vinilo de color

En tiempos en que las grabaciones de discos están bajo tensión debido a la pandemia del Covid-19, el rescate de material antiguo es una opción. Por ello, se anuncia el lanzamiento de una nueva caja recopilatoria de toda la discografía de estudio del legendario grupo pop sueco, ABBA.

Se trata de un box set llamado The Studio Albums, editado por Universal Music, el que trae cada uno de los ocho discos en vinilo de color de 180 gramos; desde el debut Ring Ring (1973) hasta The Visitors (1981). Hasta ahora solo había una reedición en vinilo negro, clásico, lanzada en 2014.

Cada LP incluye su arte original y está prensado en un color distinto: Ring Ring en rojo; Waterloo en naranja; el homónimo ABBA, que incluye el hit “Mamma Mia”, en color plata; Arrival, que destaca por “Dancing Queen” y “Knowing Me, Knowing You”, en blanco; mientras que ABBA: The Album, con los cortes “Take A Chance On Me” y “Thank You For The Music”, en verde; por su lado, Voulez-Vous, con la clásica “Chiquitita” en su tracklist, viene en azul; en tanto los finales Super Trouper y The Visitors, se lanzarán en dorado y amarillo, respectivamente.

El nuevo boxset estará disponible desde el 3 de julio y ya es posible reservarlo en Amazon.