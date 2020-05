Batwoman: habla la villana de la serie que reivindica a las heroínas

Como una serie nueva, Batwoman oscila entre una historia propia conducida por una superheroína y las referencias ineludibles a lo que se ha visto en la pantalla en torno a Batman. El modo en que se le presentó su papel a la actriz Rachel Skarsten (35), la villana de la historia, Alice, habla bien de la doble cara de la ficción, último eslabón del universo televisivo Arrowerse, que comenzó hace ocho años con Arrow y luego siguió con The Flash.

“Cuando no sabía para qué papel estaba audicionando, me dijeron que la referencia era que para Batwoman ella es lo que para Batman es el Joker. Pero quería alejarme de intentar emular cualquier actuación de otra gente como el Joker, porque hubiera sido imposible, y Alice es un personaje propio”, cuenta al teléfono la actriz canadiense, rehuyendo comparaciones con la figura que han encarnado Joaquin Phoenix y Heath Ledger, y también con Harley Quinn, para situar su principal inspiración en el trabajo de Bryan Cranston en Breaking bad, “uno de los antihéroes más convincentes, lo apoyas a pesar de que hace cosas horribles”.

En el caso de la serie -todos los viernes por HBO a las 22 horas y sus cinco primeros capítulos en HBO GO-, el vínculo entre protagonista y villano es más estrecho que nunca, porque como se revela al final del primer episodio, Alice es hermana de Kate Kane, la Batwoman del título (Ruby Rose), quien la creía muerta en un accidente de su familia cuando niñas. “Estaba muy agradecida por la historia de fondo. Siendo fanática de Batman, nadie sabía por qué el Joker era tan malo, solo era malo”, comenta a Culto. “El quebrantamiento, el tipo de motivación detrás de lo que está haciendo, la hace tan interesante”, afirma Skarsten sobre su personaje, en principio lanzada al objetivo de desarticular a los Cuervos, un grupo de exmilitares creado para resguardar la ciudad y dirigido por Jacob Kane (Dougray Scott), el padre de ambas.

Parte de esa agrupación es la expareja de Kate, Sophie (Meagan Tandy), cuya captura por parte de Alice propicia el retorno de la protagonista a Ciudad Gótica. Un trío de mujeres al centro de una serie de superhéroes que, describe, “también representa a muchas personas, colores, credos y orientaciones sexuales”. Añade sobre Hollywood: “Es un largo camino por recorrer. He visto muchos avances, no sólo para las mujeres, sino para las personas de color y para personas que no son necesariamente el molde típico de la película, eso es bastante maravilloso porque, como artistas, es nuestra responsabilidad reflejar a la sociedad y lo que está sucediendo en el mundo”.

En lo inmediato, la serie concluyó el fin de semana su emisión en EE.UU. y ya tenía confirmada su segunda temporada, pero ayer perdió a su protagonista. Si durante la tarde los seguidores de las películas basadas en DC Comics celebraron el anuncio del corte del director Zack Snyder del filme Liga de la Justicia, más temprano Ruby Rose comunicó su alejamiento del papel que antes solo había interpretado en 2018 en el capítulo crossover Elseworlds.

Sobre su relación en pantalla juntas, Skarsten comentaba en esta entrevista: “He visto cuando dos actores realmente no tenían nada que decirse el uno al otro en la vida real, como si no tuvieran nada en común, y en la pantalla hay un fuego juntos. No tienes idea de cómo funciona tu relación fuera, y cuando estás sentado allí con la persona hablando sobre la escena o lo que sea, cómo se trasladará eso a la pantalla. Estoy muy agradecido de que haya funcionado, porque es el corazón esencial de las historias de esos dos personajes y de la serie en sí”.