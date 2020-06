Pearl Jam lanzará libro con el arte de “Do the evolution”

En febrero de 1998, Pearl Jam publicó su quinto álbum de estudio: Yield, el que contiene canciones como “Faithful”, “Given to fly” y “Do the evolution”. Esta última publicó su videoclip al año siguiente, presentando una de las piezas audiovisuales más icónicas de la banda de Seattle.

Creado por Todd McFarlane y Kevin Altieri (Batman: The Animated Series), es una secuencia animada de 4 minutos que habla del desarrollo de la humanidad culminando en el inminente desastre ambiental a nivel planetario. Más de 20 años después, “Do the evolution” regresa, esta vez como un libro.

El 6 de octubre será publicado en Estados Unidos el artbook detallando el proceso creativo del videoclip, bajo el nombre Pearl Jam: Art Of Do The Evolution, conformado por 200 páginas a color, incluyendo los borradores de escenas descartadas y los storyboards.

“En este título vas a ver y a leer sobre algunos de los procesos de una tarea tan hercúlea… Está llena de ejemplos maravillosos de cómo docenas de personas creativas se unieron para armar lo que pronto se convertiría en un video nominado al Grammy", dijo McFarlane.

“Poder producir este video animado para Pearl Jam, y trabajar con súper talentos como Eddie Vedder, Todd McFarlane y Kevin Altieri, fue una oportunidad única en la vida. Luego, ver la positiva reacción mundial de millones de fanáticos, quienes valoraron el esfuerzo de nuestro equipo, fue la guinda de este denso pastel de música y animación vanguardista”, agregó Joe Pearson, productor del video.

Considerando el contexto pandemia, la venta de Pearl Jam: Art Of Do The Evolution estará disponible solo en formato online por un valor de US$39.99. El libro se puede adquirir a partir del 6 de octubre bajo el sello de IDW Publishing.

En abril de 2020, Pearl Jam publicó a través de Apple TV+ la ‘cinta’ Gigaton Visual Experience, una pieza audiovisual pensaba originalmente para hacer el lanzamiento del disco en los cines, pero que la pandemia de coronavirus obligó a modificar.

“No se pueden ocultar mentiras/ en los anillos de un árbol”, comienza diciendo Eddie Vedder en “Alright”, haciendo un llamado a tener conciencia del cambio climático en un filme calificado por este medio como “Algo muy parecido a las visuales de un concierto en directo, a medio camino entre la tierra media, Kubrick al final de 2001: odisea del espacio y los paisajes de esos clips en loop de los televisores del retail”.