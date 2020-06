Agatha Christie: el regreso de la reina del crimen

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Agatha Christie se ofreció como enfermera voluntaria en el hospital de la Cruz Roja, en su ciudad natal, Torquay. Era octubre de 1914, y su esposo Archie se había marchado a Francia con la Real Fuerza Aérea. La futura escritora sirvió como voluntaria hasta el fin del conflicto. “Tenía vocación de enfermera y hubiera sido feliz con esa profesión”, escribió en su Autobiografía. Sin embargo, esa experiencia fue decisiva en su trayectoria: de allí tomó la inspiración del detective Hércules Poirot y se familiarizó con los venenos, su arma mortal favorita.

“Durante la guerra, hubo refugiados belgas en la mayor parte del campo inglés, Torquay no fue una excepción. Aunque Poirot no estaba basado en ninguna persona en particular, pensé que este refugiado, un ex gran policía belga, podría convertirse en un detective perfecto para mis historias. Además, como enfermera, aprendí a usar muchos venenos”, contó.

En 1920, dos años después del fin de la guerra, Agatha Christie se estrenó como novelista policial con El misterioso caso de Styles. Nacida en 1890 y fallecida en 1976, ella escribía desde los 18 años y una noche su hermana Madge la desafió: “Apuesto cualquier cosa a que no logras escribir un buen relato de detectives”.

Aquel reto está en el origen de la novela, el debut de Hércules Poirot. A 100 años de su primera edición, El misterioso caso de Styles vuelve a librerías en una nueva colección del sello Booket y a precio popular ($ 4.500). Entre los primeros títulos también están Cita con la muerte (1938), Diez negritos (1939) y Los elefantes pueden recordar (1972).

Dotada de ingenio y un auténtico sentido del suspenso, Agatha Christie se transformó en la reina de las novelas de crimen y misterio. Autora de más de 60 libros, es la escritora más popular de la historia, con ventas por dos mil millones de copias.

En su ópera prima, rechazada por tres editoriales, una millonaria es hallada muerta en su mansión. El caso será resuelto por un investigador de porte pequeño y nombre grande, Hércules Poirot. Fue el primer caso del detective de bigote arrogante y “la cabeza llena de pequeñas células grises”, que protagonizó 33 novelas.