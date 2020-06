Giancarlo Esposito conducirá docuserie sobre las historias reales que inspiraron Breaking Bad

Breaking Bad emitió su último episodio en 2013, pero de alguna forma sigue muy presente tanto en el streaming como en las nuevas producciones.

A solo dos años de su final, debutó Better Call Saul, un spin-off de la ficción enfocada en Heisenberg y Jessie, para dar cuenta de los orígenes del abogado Saul Goodman.

Incluso se estrenó una cinta en Netflix que muestra el destino de Jessie tras huir en un automóvil sin rumbo mientras Heisenberg se desangraba en el piso: El Camino. Y todavía queda mucho más.

El 9 de julio de 2020 AMC lanzará una nueva entrega del universo de sicarios y narcotráfico, esta vez, como docuserie.

The Broke and the bad cuenta con la conducción de Giancarlo Esposito, quien encarnó a Gus Fring tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, y según dijo el actor en su cuenta de Instagram: “¡Estoy emocionado por ver nuestro nuevo programa #TheBrokenandtheBad!”.

De acuerdo a la descripción de Esposito, la docuserie combina sucesos reales que inspiraron las producciones, con aquellos acontecimientos que vimos en pantalla. “Exploraremos la psicología de los estafadores y sicarios, la economía del tráfico de drogas”, entre otros temas.

Horas antes, AMC difundió un comunicado que detalla que la producción está inspirada “en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo de Better Call Saul y Breaking Bad y se centrará en las historias del mundo real que reflejan los mundos ficticios de ambos espectáculos”.

Previo al estreno, AMC hará una maratón de la quinta temporada de Better Call Saul, desde las 9am a las 21.30 horas.