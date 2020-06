Campesino y popular: a los 89 años muere Efraín Barquero, el último poeta de la Generación del 50

Su primer libro apareció con prólogo de Pablo Neruda. Efraín Barquero editó La piedra del pueblo en 1954, abrazado por los elogios del futuro Premio Nobel. Más tarde la historia separaría a ambos autores, pero las palabras de Neruda son precisas para describir la obra y el carácter de Barquero: “Poeta de clase popular, campestre y campesino, pone su devoción en los oficios, en las luchas, en los desamparos del pueblo con la naturalidad y el orgullo de su origen”.

En 50 años de trayectoria, la obra de Barquero se mantuvo inmune a modas y academicismos: su poesía exhibe una coherencia transparente, en sus temas y en su estilo, “desde que era un joven campesino”, como él mismo recordaba.

Nacido en 1931 en Piedras Blancas, Teno, el poeta y Premio Nacional de Literatura murió anoche, a las 23.00 horas, en su departamento de Antonio Varas, en Providencia. El autor de poemarios como La compañera sufría hace años de Eboc, enfermedad obstructiva crónica que le provocó la muerte, según cuenta Pedro Pablo Guerrero, editor de Ediciones Lastarria.

En alianza con Ediciones Nascimento, Lastarria publicó el año pasado una nueva edición de Vientos del reino, poemario de 1967 que Barquero escribió inspirado en su viaje a China entre 1962 y 1964. “Presentamos el libro el 4 de octubre y él se excusó de participar por problemas de salud”, recuerda Pedro Pablo Guerrero.

Tras la muerte de su esposa Elena Cisternas en 2016 y a quien le dedicó su último libro, Escrito está (2017), el poeta vivía solo con una cuidadora. Dos de sus hijos residen en Francia y otra en Estados Unidos, de modo que no podrán viajar al funeral, que se realizará mañana en el Parque del Recuerdo. Los trámites está a cargo de su abogada, Lina Zúñiga.

Miembro de la brillante generación de poetas del 50, junto con Enrique Lihn, Miguel Arteche, Jorge Teillier y Armando Uribe, Barquero publicó numerosos poemarios donde resaltó el vínculo con la tierra, el valor de los ritos, la conexión con los orígenes y los elementos esenciales.

“Así es mi compañera./ La he tomado de entre los rostros pobres/ con su pureza de madera sin pintar,/ y sin preguntar por sus padres/porque es joven, y la juventud es eterna,/ sin averiguar donde vive/ porque es sana, y la salud es infinita como el agua,/ y sin saber cuál es su nombre/ porque es bella, y la belleza no ha sido bautizada”, escribe en uno de sus poemas más célebres, parte del volumen La compañera.

Efraín Barquero en China en los años 60.

Apoyado por Pablo Neruda en sus inicios, su viaje a China en 1962 lo distanció del poeta de Canto General. Invitado por el gobierno chino, Barquero enseñó español en Pekín con los cuentos de Manuel Rojas. A su regreso publicó Vientos del reino. “Muestro a China vista por un extranjero. No me hago el chino. Quiero decir que la veo desde fuera. Ese es el mérito de la obra”, decía sobre el poemario relanzado por Nascimento y Ediciones Lastarria.

Exiliado en Francia tras el golpe militar, regresó a fines de los 90 con el libro La mesa de la tierra. “Para todas las culturas de América, la tierra era la gran mesa. Para las grandes ceremonias se hace la búsqueda del fuego nuevo, el agua prístina, en la tierra. Y esta para mí es como una gran mesa servida, donde entra lo ritual”, decía entonces.

Volvió a Marsella y fue postulado al Premio Nacional de Literatura por sus amigos Naín Nómez y Juan Camilo Lorca. “Nunca he perseguido premios; yo escribo poesía para sobrevivir. Si no tuviera ese asidero que es la poesía, mi vida no tendría sentido”, decía en 2004. Cuatro años después, recibió el galardón, gracias a un jurado que integraba el escritor José Miguel Varas, Premio Nacional 2006.

Gracias a gestiones del sello Lastarria y el profesor Sun Xintang, “El viento de los reinos fue traducido al chino por el prestigioso traductor Zhao Zhenjiang, catedrático de la Universidad de Beijing”, cuenta Pedro Pablo Guerrero. La versión aún está inédita.

“Su obra era valiosa, cercana a la tradición lárica”, dice el poeta y editor Matías Rivas, quien lamenta su muerte. “Es una poesía con una raíz profunda en la historia, en donde los temas que inspiran los versos son trabajados con artesanía. Es una poesía lírica, que conmueve por su relación con el paisaje y por su descripción de la vida esencial”.