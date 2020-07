Ciencia, historia y testimonios: los nuevos libros sobre el Covid-19 y las grandes pandemias

Contagio, David Quammen

Contagio, David Quammen, Debate, 2020, 624 pp., $ 32.180 en buscalibre.cl.

Con el subtítulo La evolución de las pandemias, el escritor y naturalista publicó su libro en 2012, y llega ahora en español por Debate. Desde China a Africa, el autor explora y analiza el comportamiento de los zoonóticos, los virus que pasan desde animales a seres humanos. Zoonosis, escribe, “es una palabra del futuro, destinada a usarse mucho en el siglo XXI”. El ébola, el sida, el SARS, la peste bubónica y “todas las gripes humanas son zoonosis”. A diferencia de otras pandemias como la viruela o la polio, erradicadas gracias a vacunas, las zoonosis pueden esconderse en los animales. “Todo -el virus procedente de un murciélago que después pasa a los humanos, la conexión con un mercado en China, el hecho de que se trate de un coronavirus- era predecible”, dice hoy.

La Amenaza más letal, M. Osterholm

La Amenaza más letal, M. Osterholm, Editorial Planeta, 384 pp., $ 12.680 en buscalibre.cl.

¿Qué tiene en común los virus del ébola, el zika, el SARS? “Todos nos cogieron con la guarda baja, cuando no deberían. Y el siguiente tampoco debería; y dadlo por hecho, habrá un siguiente”, afirman Michael Osterholm y Mark Olshaker en La amenaza más letal. Fundador del Centro para las Enfermedades Infecciosas (Cidrap) de la U. de Minnesota, Osterholm y el investigador Olshaker publicaron el libro en 2017 en EEUU. Ahora lanzaron una edición actualizada. En ella aseguran que el próximo brote infeccioso será de mayor magnitud que el Covid-19. Analizan las causas de las grandes epidemias y la necesidad de trabajar en una vacuna. “En el ámbito de la salud pública el problema es que casi nunca pensamos a largo plazo. Y esto es algo que debe cambiar”, escriben

Diario de Wuhan, Fang Fang

Diario de Wuhan, Fang Fang, Ed. Seix-Barral, 480 pp., $ 27.530 en buscalibre.cl.

“Acababa de terminar la entrada número sesenta de este diario cuando el Gobierno declaró que Wuhan levantaría el confinamiento obligatorio el día 8 de abril”, cuenta la escritora china Fang Fang en Diario de Wuhan. “La cuarentena de Wuhan duró un total de setenta y seis días”, añade. El 25 de enero ella comenzó a documentar en su blog su experiencia de encierro: escribía sobre su entorno y, con determinación, sobre la respuesta del gobierno, pese a las amenazas que recibió. “La dejadez de China en la fase inicial y la arrogancia de Occidente por desconfiar de la experiencia china en la lucha contra la pandemia han ocasionado numerosas víctimas mortales y han destrozado la vida de innumerables familias”, escribe.

En Primera Línea, Gabriel Heras

En Primera Línea, Gabriel Heras, Ed. Península, 192 pp., $ 24.780 en buscalibre.cl.

El médico Gabriel Heras atendió al primer paciente de Covid-19 registrado en España, el 27 de febrero. Durante meses, Heras se mantuvo en la primera línea, en la UCI del hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Como muchos profesionales de la salud, se contagió de coronavirus. Y durante su cuarentena dejó testimonio diariamente de la emergencia sin precedentes que él y sus colegas enfrentaban: el apabullante número de contagios, la falta de personal y de insumos, el desconocimiento del virus, las muertes. “Los que tienen la experiencia son los enfermos y las familias. Hay que escucharlos a ellos. Uno entiende mucho mejor las cosas cuando está tumbado en una cama de hospital”, dice ante la publicación del libro por Ed. Península.

La Gran Gripe, John M. Barry

La Gran Gripe, John M. Barry, Ed. Capitán Swing, 2020 (disponible a partir de agosto).

“La última lección de 1918, una simple pero la más difícil de ejecutar, es que [...] los que tienen autoridad deben conservar la confianza del público. La forma de hacerlo es no distorsionar nada, no tratar de poner la mejor cara, tratar de no manipular a nadie. Lincoln lo dijo primero y lo dijo mejor. Un líder debe hacer concreto cualquier horror que exista. Solo entonces la gente podrá desarmarlo”, afirma el historiador John M. Barry en su libro sobre la epidemia de 1918, que brotó en Kansas hacia fines de la Primera Guerra Mundial y mató en torno a 100 millones de personas. Publicado en 2004, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU lo distinguió como el libro más destacado del año. Aparece en agosto por Capitán Swing.

Lo Viral, Jorge Carrión

Lo Viral, Jorge Carrión, Ed. Galaxia Gutenberg, 175 pp., 14 euros en casadellibro.com.

Conocido por su ensayo Librerías, el escritor español se pregunta por las huellas que está dejando la crisis sanitaria y por la acelerada digitalización del mundo. El libro es “un diario fake, una reconstrucción histórica de la pandemia, un experimento literario y, sobre todo, un ensayo sobre la viralidad digital”, dice él mismo. “Qué hito ha marcado el comienzo del siglo XXI: ¿fue la caída de las Torres Gemelas de Nueva York o, por el contrario, acabamos de entrar en el siglo XXI con la llegada de la pandemia? ¿Es el SARS-CoV-2 el primer patógeno cyborg? ¿Netflix, Zoom o Amazon son multinacionales pandémicas?”, son algunas de las preguntas que Carrión se formula en este ensayo que publica Galaxia Gutenberg.