Ozzy Osbourne tendrá su biopic y asegura que “será mucho más real” que Bohemian Rhapsody

Un nuevo artista se sumó a la tendencia de las biopics. Se trata de un filme sobre el legendario cantante Ozzy Osbourne, figura consular del rock pesado por su paso como vocalista de Black Sabbath y su trabajo en solitario.

Según detalla Rolling Stone, el filme se concentrará en la relación entre Ozzy y su esposa Sharon, con quien protagonizó el reallity show The Osbournes, a propósito de que se anunció una nueva entrega del programa televisivo del clan -llamado The Osbournes Want to Believe-.

Es decir, la trama saltará la etapa de Ozzy en Black Sabbath, y abarcará una franja temporal acotada. “Dijimos que iríamos de 1979 a 1996. No puedo decir demasiado, pero la película está en desarrollo activo”, afirmó Jack, el hijo del músico al sitio web de la revista estadounidense.

“Por lo que tengo entendido, se trata de Sharon y yo y nuestra relación”, explicó Ozzy. “Así es como nos conocimos, nos enamoramos y cómo nos casamos. Ella es mi otra mitad. Ella creció mucho conmigo y yo crecí mucho con ella“.

El músico además contó que “Sharon quiere que un actor desconocido” lo interprete en el filme.

La película, por ahora sin título, se encuentra en fase preliminar. Según Sharon, la idea es que el filme cuente la historia de la relación con todos sus problemas. En contraste con lo que considera, planteó la biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

“No creo que haya sido una gran película. Cambiaron el momento [de la historia] y todo lo que contiene -opinó-. Es por eso que se hizo ‘agradable’ y eso es lo que la convirtió en una película de Hallmark”.

“Nuestra película será mucho más real -agrega-. No queremos que esté chirriante, reluciente y todo eso. No lo hacemos para niños. Es una película para adultos para adultos“.