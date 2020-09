Jimi Hendrix: una línea del tiempo con sus guitarras eléctricas

En el verano de 1958, Jimi Hendrix compró su primera guitarra acústica a uno de sus amigos, quien se la vendió de segunda mano por un precio de $5 dólares. Tenía 16 años y debía sobrevivir a un ambiente vulnerable, en el que su madre sufría de cirrosis y su padre ya había dado a tres de sus hermanos en adopción. Impulsado por la música de artistas como Robert Johnson, Muddy Waters y Howlin Wolf, el joven participó en su primer grupo, llamado The Velvetones, por un periodo de tres meses, para así adentrarse en el mundo de la eléctrica un año más tarde y convertirse en uno de los artistas más emblemáticos de la historia.

1959

La primera guitarra eléctrica de Jimi Hendrix fue una Supro Ozark de 1957, la cual le compró su padre en Myers Music Shop en Seattle, por un precio de $89. El instrumento tenía solo una cápsula en la posición del puente y el músico lo utilizó para tocar en The Rocking Kings, aunque un año más tarde, este fue robado durante un concierto en The Birdland Club.

Supro Ozark

1960

Tras la pérdida del instrumento, su padre lo ayudó a comprar una Danelectro Standard de 1960. Si bien, originalmente era de color bronce, Hendrix la pintó varias veces para acomodarla a su estilo. Esta poseía dos cápsulas de bobina simple y tenía las palabras "Betty Jean" escritas en su clavijero, en honor a la novia que tenía en aquel entonces. Asimismo, la guitarra acompañó al músico durante su entrenamiento militar en 1961 y parte de 1962, años en que se desempeñó en la división de paracaidistas y tocó con el recluta (y bajista) Billy Cox.

Danelectro Standard

1962

Después de su salida del ejército, Cox y Hendrix se trasladaron al estado de Tennessee para formar The King Casuals. En esta época, el guitarrista tocó una Epiphone Wilshire de 1961, la cual tenía dos cápsulas P90 y un tremolo Vibrola. Aunque también ocupó —esporádicamente— una Ibanez Jet King de 1960.

Epiphone Wilshere

1964

Hendrix se mudó a Harlem (New York) para desarrollar su carrera artística y unirse a The Isley Brothers. Ahí ocupó una Fender Duo-Sonic construida en la primera mitad de esa década. Finalmente abandonó la agrupación en octubre, para así unirse a la banda de Little Richard hasta mediados de 1965, periodo en el que tocó una Fender Jazzmaster con mástil de rosewood como instrumento principal.

Fender Jazzmaster

1965

Tras ser despedido de la banda del autor de "Good Golly, Miss Molly", Jimi Hendrix volvió a The Isley Brothers por un breve periodo de tiempo, para luego unirse al grupo de Curtis Knight y utilizar una Fender Duo-Sonic en acabado Sunburst entre fines de ese año e inicios del siguiente, además de su Jazzmaster.

Fender Duo-Sonic

1966

Una de las primeras Fender Stratocaster del guitarrista fue un regalo que su novia, Carol Shiroky, le compró en Manny's Music Shop de New York. Según el libro Becoming Jimi Hendrix (2010) de Brad Schreiber y Steven Roby, el músico destruyó el instrumento después del quiebre de su relación. Este mismo año, el ex representante de The Animals, Michael Jeffery, y el productor/bajista de la misma agrupación, Chas Chandler, se sintieron atraídos por la energía del afroamericano en su dominio del instrumento, por lo que en septiembre de ese año lo llevaron a presentarse en Reino Unido, en donde utilizó una Fender Stratocaster de 1964 que Linda Keith (modelo de Vogue y novia de Keith Richards), le sacó al guitarrista de The Rolling Stones para prestársela al intérprete de "Hey Joe", con quien mantenía una estrecha amistad desde que se conocieron en Estados Unidos.

Fender Stratocaster

1967

The Jimi Hendrix Experience publicó sus dos primeros álbumes en mayo y diciembre, titulados Are You Experienced y Axis: Bold as Love respectivamente. Durante este año, el músico ocupó diversas Fender Stratocaster en acabados negro, blanco, rojo y sunburst, entre las cuales se encuentra un modelo que fue modificado para activar/desactivar individualmente cada una de sus cápsulas, según la combinación que estimara conveniente. De la misma manera, tuvo una Fender Jaguar Azul, una Fender Jazzmaster Black de 1965 que le regaló Brian Jones de The Rolling Stones, una Mosrite Joe Maphis 12/6 de doble mástil que usó para grabar "Spanish Castle Magic" y una Fender Stratocaster Sunburst que su roadie, Howard Parker, le obsequió a Frank Zappa después de la presentación del hombre de "Purple Haze" en el Miami Pop Festival de 1968.

Frank Zappa y su Fender Stratocaster

Asimismo, dos de los instrumentos más reconocibles de su arsenal son la Fender Stratocaster con dibujos de flores que ocupó durante su concierto en el Monterey Pop Festival (la firma volvió a replicarla en serie desde 2017 hasta la actualidad) y una Gibson Flying V negra de 1967, la cual se caracteriza por tener dibujos psicodélicos (pintados a mano) alrededor de su cuerpo.

Jimi Hendrix Monterey Stratocaster

Gibson Flying V

1968

En octubre se publicó Electric Ladyland el tercer y último álbum de Jimi Hendrix con su banda. En esta época, el músico introdujo nuevos modelos a su colección, tales como una Gibson Les Paul Custom de 1956 (con dos cápsulas P90) que usaba para tocar "Red House", una Gibson SG Custom de 1967 que también ocupaba en el tema anterior y en su versión de "Sunshine of Your Love" de Cream, una Guild Starfire V y una Gibson Les Paul TV Special. También incorporó una Fender Stratocaster en color azul y dos modelos —uno negro y otro blanco— con mástil de maple. La segunda de estas últimas, fue la misma que lució en el festival Woodstock un año más tarde.

Gibson Les Paul

Gibson SG

Fender Stratocaster

1969

Hendrix se presentó en el Newport Folk Festival en junio, instancia en la que tocó con una guitarra con el cuerpo de una Fender Stratocaster, pero con el mástil de una Fender Telecaster. Asimismo, incluyó una Gibson Les Paul Custom de 1955 con vibrato y una Gibson Flying V Tobacco Burst del año.

Fender Stratocaster con mástil de telecaster

1970

Tras la separación de The Jimi Hendrix Experience, el músico se unió a Billy Cox y a Buddy Miles para formar Band of Gypsys, un proyecto que publicó un álbum homónimo en directo, para luego dar paso a una reunión de su antiguo grupo con el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. En aquella época incorporó una Gibson SG Custom Walnut, una Gibson Flying V Black para zurdo y una nueva Fender Stratocaster blanca con mástil de maple y características casi idénticas a la que ocupó en Woodstock de 1969. Finalmente, el 18 de septiembre de este año murió ahogado en su propio vómito, tras consumir una sobredosis de barbitúricos.