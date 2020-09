Emmys 2020: revisa la lista completa de ganadores

Para nadie es un misterio que la pandemia marcó el 2020. No solo se vio alterada la convivencia, también el mundo del entretenimiento con el cierre de cines, teatros y cancelación de grandes eventos como festivales.

Sin embargo, las premiaciones para series y películas siguieron su curso. Primero lo hicieron los Bafta -en Reino Unido-, y la noche del 20 de septiembre lo hicieron los Emmy Primetime, galardones que premian lo mejor de la televisión del último año.

Con Jimmy Kimmel en un teatro vacío, una reducida cantidad de actores y actrices acudieron al lugar de la ceremonia para la entrega de ángeles dorados. Jennifer Aniston desinfectó un sobre hasta aplicar un extintor, Jason Sudeikis se realizó un examen PCR en vivo, y las actrices protagónicas de Friends se reunieron en pantalla.

Esas y otras sorpresas, marcaron una entrega que tenía a los nominados -y posteriormente premiados- desde sus casas por medio de una transmisión de streaming en vivo. Una vez que se anunciaba al ganador, recibían en su domicilio la respectiva estatuilla.

Mientras Schitt’s Creek fue la comedia ganadora indiscutida -se llevó todos los premios de la categoría-, Watchmen destacó entre las miniseries. Para el drama, en tanto, HBO tomó la delantera gracias a Succession.

Revisa el detalle a continuación:

Mejor Serie

Mejor Actriz

Mejor Actor

Sterling K. Brown - This is us

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor Dirección

Mejor Guión

Mejor Serie

What we do in the shadows

Dead to me

Mejor Actriz

Linda Cardellini - Dead to me

Christina Applegate - Dead to me

Mejor Actor

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor Dirección

Mejor Guión

Michael Schur - The Good Place

Tony McNamara - The Great

Daniel Levy - Schitt’s Creek

David West Read - Schitt’s Creek

Sam Johnson y Chris Marcil - What we do in the shadows

Paul Simms - What we do in the shadows