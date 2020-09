Con marchas y cacerolas: así es el nuevo videoclip de Ana Tijoux

Ya está disponible en las plataformas digitales el nuevo videoclip de la cantante chilena, Ana Tijoux Se trata del trabajo audiovisual para el sencillo “Pa qué”, lanzado en julio, en que la artista cuenta con la colaboración del puertorriqueño PJ Sin Suela.

El clip es una producción realizada bajo la dirección de Daniela López Lugo, la cual se trabajó con la técnica Cut-Out y algunas animaciones realizadas por Juan Pablo Ojeda y Siulam Corona. Las imágenes remiten a escenas de marchas e iconografía desplegada en las calles durante los días del estallido social, un asunto que Tijoux ha tratado en composiciones recientes como “Cacerolazo” y “Antifa dance”. Además hay algunas referencias al próximo plebiscito nacional del 25 de octubre.

“‘Pa qué’ es acción, es respuesta a ese pa qué volver a salir a la calle enganchado entre cuatro paredes. Es un recordatorio a todes de que seguimos atentos, dentro y fuera, a lxs de arriba que estamos en casa pero no dormidos y a lxs de abajo, que seguimos tejiendo las redes, sosteniéndose con los corazones abiertos -explica Tijoux en un comunicado-. Desde el confinamiento se evidenciaron las carencias, nos enfrentamos a nuestros privilegios, miramos a la cara del olvido, de la inconsciencia, para decir no, no olvidamos, no nos desentendemos. Somos miles y la solidaridad nos hace uno”.

Además de su actividad en las redes sociales y su apoyo a diversas causas y movimientos (por ejemplo, frente al caso de Antonia Barra o a las organizaciones mapuche), por estos días, la chilena trabaja en la producción de su inminente nuevo disco, sucesor de Vengo (2014).