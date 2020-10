La versión definitiva: New Order reedita su álbum Power, Corruption & Lies

El regreso al archivo ha sido una constante de las últimas dos décadas. Como desarrolla Simon Reynolds en su libro Retromania, la vuelta al pasado supone una segunda vida para trabajos poco reconocidos o para agrupaciones que con el tiempo se volvieron de culto. En el caso de New Order, la revisión de su clásico segundo álbum Power, Corruption & Lies, entrega más pistas sobre el proceso de trabajo.

La reedición disponible desde este viernes 2 de octubre en las plataformas digitales, es presentada como “definitiva”. En esta no solo se pueden escuchar las versiones remasterizadas de las ocho canciones que Bernard Sumner, Peter Hook, Steve Morris y Gillian Gilbert grabaron en 1983, a partir de las cintas análogas originales. También se incluyen dos discos y un par de DVD con material de archivo.

Entre el material tomado del recuerdo, están las versiones iniciales (o “writing session recording”) de los temas del álbum como “Age of Consent” o “Blue Monday”, que se pueden escuchar como instrumentales sin la voz de Sumner. Además, hay un demo de “Thieves like us” registrada en Nueva York.

Con esas pistas se puede comprender como el grupo moldeó su sonido a partir de la incorporación decidida de teclados, samplers y máquinas de ritmo. “Obtuvimos todo este nuevo equipo musical y acabamos de aprender cómo funcionó. Escribir ‘Blue Monday’ fue un ejercicio para aprender qué podíamos hacer con todo eso”, le contó Morris a NME.

Además, se incluye el registro de la sesión que el grupo grabó con el DJ John Peel en 1982, que se publicó en agosto como parte del Record Store Day. En su encarnación anterior como Joy Division, el grupo ya había grabado dos sesiones con el conductor radial.

Por último, la reedición incluye dos discos DVD que recopila apariciones en televisión, como en el famoso show Top on the Pops (donde por ejemplo, dieron a conocer su legendario “Blue Monday”), así como el documental Play at Home (1994). También se puede ver el registro de dos conciertos de la banda en sus primeros años formativos; uno en el Rose Hotel en Kilkenny, Irlanda en 1983 y otro de 1982 en la legendaria discoteca Hacienda, en su natal Manchester.