Poder danés: cómo triunfa en el mundo la cuna de Borgen

A días de la llegada del último ciclo de Grey’s anatomy y de Cobra Kai -dos favoritos indiscutidos-, Netflix recibió en septiembre una historia cien por ciento danesa que concluyó hace siete años, el drama político Borgen. Un combo de intriga, retrato femenino y reflexión sobre el costo personal del poder que pudo haber tomado por sorpresa a más de alguno, pero cuya razón de su estreno se dio en abril: la plataforma revivirá la serie con una cuarta temporada que debutará en 2022, de nuevo protagonizada por Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), la política conocida al inicio como la primera mujer en llegar a ser primera ministra del país.

La garantía está en que vuelve el creador de la producción, Adam Price, y sobre todo en que sigue vinculada su señal original, DR, el canal público de Dinamarca, responsable tanto de Borgen como de la mayoría de los títulos que han encumbrado a las series locales. Sin el rol de su área de Drama, de hecho, no habrían existido ni Algo en que creer, 1864, The killing ni The bridge. Tampoco, por supuesto, los remakes estadounidenses de estas dos últimas. Y es probable que hubiera tomado otro derrotero el nordic noir, la popular relectura escandinava del policial.

1864.

Para las series danesas, que han logrado cautivar con un sello propio, irónicamente fue crucial un viaje a Hollywood hace cerca de dos décadas. Un paso por los sets de producciones como The West Wing y NYPD Blue que emprendieron ejecutivos de DR y que los llevó a concluir que, si deseaban hacer ficción de prestigio, debían encontrar su propia forma, no imitar el modelo de EE.UU.

“Siempre hemos vendido los países escandinavos como este lugar donde hay luz las 24 horas del día, chicas rubias con ojos azules, Hans Christian Anderson y cosas así, pero queríamos mostrar el otro lado”, explicaba Piv Bernth, jefa de Drama de DR, hace siete años al sitio The Conversation, luego que Borgen y The killing conquistaran Europa con gran audiencia y premios Bafta.

La ductilidad entre géneros se ha anotado como otra de sus mayores fortalezas. Fuera del drama político y el policial, han probado con éxito el drama histórico e incluso la comedia, como Rita, uno de los pocos títulos exitosos pertenecientes a una cadena de pago en vez de a DR (sus cinco temporadas están en Netflix).

Rita.

Bernth, hasta 2018 parte del canal público y quizás la mayor arquitecta del fenómeno, ha planteado entre sus conceptos que “la historia es lo más importante, luego el género”, además de instalar una confianza plena en los cerebros detrás. Su día clave, ha contado, fue cuando conoció a Søren Sveistrup, creador de The killing y jefe de guiones de Nikolaj & Julie (2002-2003), la segunda serie danesa en ganar el Emmy Internacional a Mejor drama.

¿Dónde cabe entonces The rain, la primera serie de Netflix en Dinamarca? Más bien, como una rareza, según han reconocido sus propios realizadores, por ser una historia post apocalíptica y demasiado costosa para los estándares locales. Para el servicio de streaming, lanzado a hacer nuevas producciones en cada continente, ese fue sólo el inicio. Lo siguiente es una adaptación del primer libro de Sveistrup, El caso Hartung, un thriller sobre un brutal asesinato en un barrio residencial de Copenhague. La misma Piv Bernth -ahora con su propia compañía- se encuentra trabajando con la plataforma en el thriller sobrenatural Equinox. HBO Nordic, en tanto, anunció su primera ficción en ese país, Kamikaze, sobre una joven rica que lidia con la pérdida de su familia.

Tess S. Skadegård Thorsen, investigadora especializada en representación en el cine danés, comparte sus impresiones a La Tercera: “La era del streaming ha seguido difundiendo series danesas (como Rita) en todo el mundo, pero también se le ve a menudo como una amenaza para el ecosistema danés. A causa de que muchas de las plataformas más grandes no garantizan la contratación local o las contribuciones a las economías locales de la industria, ha habido negociaciones sobre cómo manejar estas plataformas externas y poderosas”.

Antes de que la pandemia impactara al audiovisual de todo el mundo, The New York Times planteaba otros inconvenientes en un artículo de diciembre pasado, detallando que las producciones de series estaban alcanzando un número tan alto que no estaba dando abasto el talento local.

Thorsen, también consultora y experta de medios, advierte otro punto: “Varias series danesas de nordic noir están protagonizadas por mujeres, incluidas The killing y Borgen. No obstante, las minorías, incluidas las mujeres, en general están infrarrepresentadas en la industria cinematográfica danesa (en la pantalla y detrás de las cámaras), especialmente en los puestos de poder”. Retos que, incluso más que en los 2010, encuentran a la producción bajo la lupa de todo el mundo.