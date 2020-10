Compilado viral: los videos musicales más icónicos de la pandemia

Durante la pandemia por coronavirus y sus posteriores cuarentenas, los usuarios de redes sociales aumentaron su tiempo de exposición a las pantallas. Así lo diagnosticó una investigación de la Universidad Necmettin Erbakan de Turquía, que asegura que el uso de estas plataformas pasó de 3 a un promedio de 5 horas diarias.

La producción de contenido audiovisual ha masificado y viralizado, permitiendo que algunos se marquen en la memoria de esos meses. Esta es una selección de siete video musicales, creados por protagonistas tan variados como una empresa funeraria o ex integrantes de la banda Queen.

El hombre de los “oldies but goldies”

Nathan Apodaca es el verdadero nombre de @420doggface208, usuario de Tik Tok que comparte videos con canciones clásicas de fondo. Entre su repertorio, se encuentran temas que abarcan desde Avril Lavingne hasta Public Enemy, pero fue con “Dreams” de Fleetwood Mac cuando logró posicionarse en la mira de los medios de comunicación e, incluso, en la de los mismos miembros de la banda.

En la publicación del 26 de septiembre, el skater muestra cómo pasea sobre su tabla por una avenida, mientras bebe jugo de berries directamente desde la botella y escucha el sencillo publicado en Rumours (1977).

Aquel acto, que ya suma más de 48 millones de visitas, fue replicado por el mismo Mick Fleetwood, baterista de la agrupación.

El video agarró tanto vuelo que la marca de jugos le regaló al skater una camioneta llena de sus productos en muestra de agradecimiento.

Nathan Apodaca

Según informes de Spotify, las escuchas de “Dreams” aumentaron en un 127%, mientras que según los reportes de Apple, las búsquedas del título en Shazam aumentaron en 1.137% desde la publicación de Apodaca. De la misma manera, usuarios han desarrollado memes alusivos, como uno que se sitúa en la cabeza de Mike Pence durante el debate vicepresidencial estadounidense.

Queen y un familiar apoyo a los trabajadores de la salud

Es la canción más pegadiza de la historia, según expuso un estudio del 2011 publicado por universidades de Londres y Nueva York. Los miembros de la banda icónica banda Queen, Brian May y Roger Taylor, interpretaron una variación de “We Are The Champions” (1977) junto al cantante Adam Lambert.

La nueva versión se titula “You Are The Champions” (2020) y tuvo como fin concreto generar recursos para donar, en contexto de Covid-19, a la “Solidarity Response” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsada por las Naciones Unidas.

La canción empezó a circular el 30 de abril. La idea venía de solo unos días atrás: May publicó en su Instagram una invitación para tocar con el clásico tema de Queen. Taylor, baterista del grupo, fue el primero en responder a la la propuesta. Y también se sumó Lambert, quien después tuvo la idea de cambiar la palabra “we” por “you” en el verso principal del single para ir en ayuda de la primera línea de combate contra el coronavirus.

El videoclip de esta nueva versión mezcla tomas de las calles vacías en algunas metrópolis del mundo (como París, Londres y Los Ángeles) con escenas esperanzadoras de pacientes y personal médico en distintos hospitales. Mientras May, Taylor y Lambert interpretan la canción desde sus casas.

El single, además, ha sido una expresión de apoyo para el personal sanitario en el mundo; de hecho, la hija del baterista Roger Taylor es médico. “Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones”, declaró Brian respecto a los profesionales de la salud.

Coffin dance

Unos sujetos vestidos de terno y gafas negras bailan mientras transportan un féretro sobre sus hombros, en medio de un ritual fúnebre en el África subsahariana. Esta ceremonia se viralizó en las redes sociales, debido a los movimientos extravagantes de quienes participan y, sobre todo, al hecho de que se desarrolla en el contexto de una muerte.

Este acto es realizado por Dancing Pallbearers, una empresa ghanesa fundada en 2003 y que se dedica a animar a los asistentes de los funerales que contratan sus servicios.

Si bien, el video original fue publicado en un reportaje de BBC y cuenta con música étnica de la cultura de Ghana, los usuarios de redes sociales compartieron versiones con distintos temas musicales. Uno de los más populares es el que tiene la electrónica “Astronomia 2K19”, de Stephan F, de fondo.

La canción de los balcones

El 1 de abril, cuando en Europa había cientos de muertos diarios por Covid-19 y estrictos confinamientos en la población, un grupo de cincuenta artistas hispanos y latinos lanzaron un videoclip con una reversión de la icónico canción de Dúo Dinámico, “Resistiré”.

A mediados de marzo, se empezó a escuchar la versión original de esta canción, que, como murmullos, salía de los balcones, ventanas y terrazas en ciudades como Madrid y Barcelona. Era una forma de socializar entre vecinos y, al mismo tiempo, entregar un aire esperanzador al momento histórico.

La contingencia llevó a que el productor español, Pablo Cebrián, junto a discográficas como Universal Music y Sony, iniciaran el proyecto de reversionar “Resistiré”. El sencillo es interpretado por distintos cantantes populares como Rosana, David Bisbal, Diana Navarro, Carlos Baute y Alex Ubago, quienes grabaron en sus casas las distintas partes que interpretaron de “Resistiré”, al igual que los bateristas, guitarristas, tecladistas y trompetas que participaron en la instrumentalización.

El objetivo fue reunir fondos para la fundación Cáritas, la cual se encarga de enfrentar la pobreza, la exclusión y la intolerancia. Pero también esta versión buscaba entregar aires de fortaleza a los países que se encontraban en el momento más álgido de la pandemia.

Fue tal la difusión que tuvo del video, que se realizaron otras versiones en países como Italia, España y Chile

La versión original de esta canción apareció en 1988, interpretada por el conjunto español Dúo Dinámico (compuesta por Carlos del Toro), y perteneciente a su segundo álbum, En Forma (1988). Uno de los integrantes, Manuel De La Calva, recordó en Vanity Fair, que escuchaba esta canción cuando sufrió cáncer de colon. “Es una canción que te da fuerza en momentos de decepción”, dijo.

Luces cegadoras

El 29 de noviembre de 2019, The Weeknd publicó “Blinding Lights”, un sencillo de su álbum After Hours (2020) que ganó los premios “Video del año” y “Mejor R&B” durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards.

En marzo del año siguiente, un grupo de tiktokers e instagramers popularizaron el #blindinglightschallenge, hashtag con el que invitaron a otros usuarios de Instagram y TikTok a seguir una coreografía. A pesar de que no se conoce con exactitud quién empezó con el reto, algunas de las figuras del espectáculo quisieron replicarlo. Una de ellas fue la actriz Jessica Alba, quien publicó un video en el que baila la canción junto a su esposo y sus dos hijas.

La danza de la cuarentena

Cuando el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, anunció un cierre nacional en su país para evitar la propagación del covid-19, el estudiante de ingeniería en diseño, Aadhithya Kota Badrinath, publicó un video para entretener a sus seguidores.

En el registro, se ve cómo baila con la canción “Buttercup” de Jack Stauber de fondo, mientras una serie de desfases en su cuerpo le dan un carácter psicodélico.

El autor del tema es conocido por sus cortos audiovisuales para el segmento Adult Swim, los cuales destacan por su carácter irónico y por las melodías lo-fi que él mismo compone.

Gloria Gaynor y su tutorial de higiene

El pasado 10 de marzo —cuando en Chile recién había aparecido hace una semana el primer caso de covid-19— la cantante Gloria Gaynor publicó un video en sus redes sociales, a través del cual invita a sus seguidores a lavarse las manos, mientras canta la canción “I Will Survive” (1978).

Aquel acto fue denominado por ella con el hashtag #IWillSurviveChallenge. En la descripción de la publicación, Gaynor escribió que “sólo se necesitan 20 segundos para sobrevivir”.

El video se difundió en sus cuentas de Instagram y Tik Tok, conviviéndose en una herramienta para generar conciencia sobre la pandemia y, al mismo tiempo, reposicionar mediáticamente a la cantante de setenta y siete años.

La canción es conocida como uno de los sencillos más populares de la música disco, el cual llegó a los primeros puestos de las listas Billboard Hot 100 en Estados Unidos y UK Singles Chart, a solo cinco meses de su lanzamiento.