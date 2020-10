Demos, fotos y una canción perdida: así es la edición aniversario de Hybrid Theory de Linkin Park

Con once millones de copias, fue el álbum más vendido del año 2001 en EE.UU, en plena era de Napster y Soulseek. Hoy, Hybrid Theory, el celebrado álbum debut de Linkin Park, vuelve a los escaparates físicos y virtuales en una edición aniversario que celebra sus veinte años desde su lanzamiento. Y como toda reedición en la era de la retromania, desde el grupo no escatimaron en buscar toda clase de archivos.

La reedición estará disponible en varios formatos: Caja Super Deluxe, Caja de vinilos, CD Deluxe y formato Digital. Esta incluye un CD con demos inéditos de esa época, rarezas, lados B, DVD y 95 minutos de imágenes inéditas. En Chile por el momento, está disponible solo en plataformas digitales.

De acuerdo con la tendencia del momento, la Caja Super Deluxe fue presentada por el músico fundador del grupo Mike Shinoda, en un video Unboxing en el canal de YouTube del grupo. “Las cosas que la gente descubrió en áticos y cajas de fotos viejas, no lo podía creer -señaló-. Era increíble que tuviéramos esos materiales. Encontramos horas de videos que no sabíamos que existían. Y versiones de demos que ningún fan había escuchado. Hay mucho material realmente especial. Es toda una colección".

El lanzamiento se adelantó con algunas de las rarezas que incluye el disco de la Caja Super Deluxe. Por ejemplo, un demo del single “In the end”, el que según el portal Metal Hammer, “muestra por qué [Linkin Park] estaban destinados a la gloria”.

También se revelaron algunas piezas inéditas como “She Couldn’t” y “Pictureboard”, que datan de los primeros días de la banda. “Para los fans son como un grial”, explicó Shinoda en el video Unboxing. Y no es para menos. En el caso de “Pictureboard” es la canción inédita más buscada por los fans más acérrimos debido a que el grupo la escribió originalmente cuando se llamaba Xero y aún no contaba con Chester Bennington como vocalista. Una vez que se unió, a fines de la década de los noventas, esta fue la primera en que aportó su voz. Incluso, en alguna ocasión Shinoda aseguró que alcanzaron a tocarla en vivo solo en una presentación.

La Caja Super Deluxe también contiene tres DVDs que incluyen presentaciones de la gira de Hybryd Theory, como el registro en el Frat Party at the Pankake Festival, llamado Project Revolution 2002. Este incluye una hora de imágenes inéditas en vivo de Las Vegas y San Diego, además de entrevistas y registros tras bambalinas. “Ese documental es muy divertido -asegura Shinoda-. Realmente me llevó de vuelta hasta ese tour, a esa era, me encanta, todo era nuevo, todo lo que hacíamos era una primera vez”. Otro de los DVD registra las presentaciones en The Fillmore 2001 en San Francisco y el Rock AM Ring 2001 en Alemania.

En cuanto a los discos, la edición Super Deluxe incluye tres vinilos: el original de Hybrid Theory (1 LP), el disco de remezclas Reanimation(2 LP), y por primera vez en vinilo, el EP de Hybrid Theory con 6 temas. Las novedades siguen con un libro ilustrado de 80 páginas, con fotografías inéditas, además de un afiche del fallecido vocalista Chester Bennington y la réplica del cassette con dos temas que la banda enviaba para promocionarse en los sellos discográficos. Porque más que un disco, el grupo celebra una era glorioso que los catapultó al mainstream del Nu Metal.