Chadwick Boseman encarna al primer juez afroamericano de la Corte Suprema en el próximo estreno de Netflix

Estados Unidos. 1940. Thurgood Marshall -encarnado por Chadwick Boseman- es uno de los abogados de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), quien se dedica a defender los derechos de las personas de color ante juicios que tienden a condenarlas con claras muestras de segregación racial.

Tras regresar a su oficina en Nueva York, es enviado a Bridgeport, Connecticut, con la misión de defender a Joseph Spell -Sterling K. Brown-, un chofer acusado de violar a una mujer blanca, Eleanor Strubing -Kate Hudson-.

El caso se toma las portadas de los medios y la atención de las autoridades. Y el racismo se refleja en el juicio no solo contra el acusado, también contra Marshall, ya que ni siquiera se le permite hablar y se ve obligado a expresarse por medio de Sam Friedman -Josh Gad-, un abogado blanco.

Estrenada en 2017, Marshall es una cinta de corte biográfico que se centra en Thurgood Marshall, un abogado llegaría a ser el primer Juez afroamericano de la Corte Suprema estadounidense. Fue dirigida por Reginald Hudlin (productor en Django sin cadenas) y escrita por Michael y Jacob Koskoff (WRAL Murder Trials, Macbeth).

Su protagonista, Chadwick Boseman -actor de 43 años, conocido por interpretar a Black Panther en la saga Marvel-, falleció el 29 de septiembre de 2020 a raíz de un cáncer que mantuvo en reserva. Marshall le valió dos nominaciones a los NAACP Image Awards, y además dejó un legado de cintas como Black Panther, Get on Up (biopic de James Browm), Da 5 Bloods y la póstuma Ma Rainey’s Black Bottom.

Marshall debutará en Netflix el 15 de noviembre.