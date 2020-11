Diseño y economías creativas: dos eventos en línea analizan la industria local con invitados internacionales

Son dos eventos, ambos en línea y con acceso gratuito. El jueves 5 partió el Mes del Diseño y el lunes 9 se iniciará el Encuentro de Industrias Creativas CHEC.

“Diseñar hoy, conversaciones sobre el cambio”, se titula la novena edición del Mes del Diseño, y se extenderá hasta el 27 de noviembre, con un objetivo central: fortalecer el ecosistema del diseño en Chile. Se programó un Festival de ideas y conversaciones, con una docena de invitados internacionales, entre los que se destacan dos académicos: Guy Julier, de la Universidad de Aalto, y Penny Spark, de la Kingston University. Se suman Ezio Manzini, profesor honorario del Politécnico de Milán y Dan Hill, de Vinnova, que es la agencia de innovación del gobierno sueco. La programación está en www.mesdeldiseno.cl y, además de paneles, habrá workshops.

Asimismo, desde el 17 de noviembre se exhibirá una muestra titulada Vitrina, que fue elaborada en forma colaborativa: el Ministerio de las Culturas designó a tres organizaciones para que cada una seleccionara a 20 exponentes, en los ámbitos de diseño gráfico, productos y servicios. Fueron elegidos, respectivamente, por Feria Impresionante, Local Chile y Chile Diseño. Con el mismo espíritu, la plataforma incorpora una selección de eventos del sector, con alternativas del ámbito privado.

Limarí Lighting Design, uno de los seleccionados para la sección Vitrina del Mes del Diseño. Foto: Mincap.

Por su parte, el Encuentro de Economías Creativas de Chile, CHEC, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas, desde el próximo lunes 9 y hasta el jueves 12 de noviembre. “Todo lo sucedido durante el último año con el sector cultural demuestra la necesidad de fortalecer el ámbito de la economía creativa en Chile”, reconoce la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. “Invitamos a todos los trabajadores culturales e interesados a participar de este espacio imprescindible para el encuentro, reconocimiento y sostenibilidad del sector”, agrega.

Se trata de un evento de corte reflexivo, con foco en la innovación y el desarrollo digital, que incorpora ocho áreas artísticas: audiovisual, diseño, artes escénicas, artesanía y libros e industria editorial, audiovisual, música, arquitectura y artes visuales. Estos ámbitos serán abordados en los dos últimos días y participarán creadores, como el escritor argentino Alan Pauls y la cineasta Maite Alberdi, y representantes de grandes eventos, como Rubén Padilla, de la Feria del Libro de Guadalajara o Pep Salazar, del Festival OFF de España. Se revisarán experiencias y desafíos digitales en cada sector y también habrá clases magistrales.

El escritor argentino Alan Pauls dará una clase magistral el jueves 12, a las 13.00 h, en Encuentrochec.cl. Foto: Mincap.

Los dos primeros días, en cambio, se tratarán temáticas en forma transversal, y con un nutrido y diverso panel de invitados internacionales y locales. Entre los especialistas, se cuentan figuras como el sociólogo Tomás Peters y Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales, quienes participarán en paneles sobre indicadores del valor creativo y cultural (lunes, 9.45 h) y sobre el valor del trabajo en las economías creativas (lunes, 10.45 h), respectivamente.

Pero también se harán cruces con otros sectores y figuras; por ejemplo, Bernardo Larraín, de la SOFOFA, dialogará con Camila Moreno, de la Fundación Gastronomía Social y con Hernán Pasalacqua, de la empresa turística Fitzroy, sobre “Creatividad y cultura desde otras industrias”. La moderadora será Javiera Parada (lunes, 16.00 h).

Según explica Carolina Pereira, secretaria ejecutiva del área de Economía Creativa en el Ministerio de las Culturas, esta multiplicidad de voces obedece a que buscan “demostrar que el valor de la creatividad y la cultura es para la sociedad en su conjunto, no es sólo ‘algo de los artistas o gestores’ o sólo de la institucionalidad pública. La economía creativa es una oportunidad para trabajar de manera colaborativa, de poner puntos en discusión y fortalecernos en nuestra diversidad”.

José Miguel Benavente, del Banco Interamericano del Desarrollo y Magdalena Moreno, de la Federación Internacional de los consejos de las artes y agencias culturales (IFACCA) debatirán sobre cómo generar un vínculo virtuoso entre lo público y privado en las economías creativas (lunes, 18.00 h).

“Los trabajadores creativos han tenido un impacto mayor por la crisis sanitaria”

Además, habrá un conversatorio sobre el impacto del Covid 19 en la región, con foco en un estudio que efectivamente están realizando en conjunto el capítulo cultural del Mercosur, la Unesco y el BID (martes, 10.30 h).

Carolina Pereira reconoce que el mundo cultural chileno ha sufrido un golpe con la crisis sanitaria: “Si bien hemos visto que las personas se han refugiado en la música, en la lectura o en el cine, los trabajadores creativos han tenido un impacto mayor, en todas las áreas, desde la producción audiovisual hasta la obtención de materias primas por parte de los artesanos”.

Indica, además, que CHEC “pretende visibilizar al sector cultural, mostrar la escena artística actual, sus enormes potenciales y lo bien que les hace a otros sectores productivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un festival de música o de cine no es sólo a los artistas, gestores, productores de ese sector al que moviliza, también mueve al turismo, a la gastronomía, a los servicios locales, etc. Por eso creemos que la economía creativa es colaborativa y trabaja en comunión con otros”.

Toda la programación se despliega en www.encuentrochec.cl. Otra arista del evento fue bautizada como Pabellón y consiste en ocho espacios digitales, uno por cada ámbito artístico, que darán cuenta de diez organizaciones culturales cada uno. La selección fue realizada por curadores designados por el ministerio, entre ellos, el productor audiovisual Sebastián Freund y el editor literario Guido Arroyo, quienes estuvieron a cargo de audiovisuales y libros. Se destacan, por ejemplo, NAVE, Constructo y Labva, laboratorio valdiviano de biomateriales a partir de hongos.

Asimismo, habrá también un espacio digital para exhibiciones, con alternativas de todas las disciplinas, entre ellas, ejemplos del Sello de Excelencia a la Artesanía, o ver la película Tengo Miedo Torero. El acceso es gratuito, en su mayoría con inscripción previa.

¿Cuán importante es para nuestro país tomar conciencia de la relevancia de las economías creativas?

En un momento como el que vivimos, en donde los paradigmas están modificándose y las sociedades exigen mayor participación, necesitamos como sociedad concentrar esfuerzos en diversificar la matriz productiva. Las economías creativas representan una oportunidad de crecimiento económico y un desarrollo más humano. Las posibilidades que nos generan el conocimiento, la innovación, la cultura verde y sostenible, así como la riqueza del patrimonio y de la diversidad de las expresiones culturales, pueden ayudarnos a tener un desarrollo más humano, más participativo, más consciente y, por qué no, más feliz, a partir de las posibilidades que nos genera la cultura en su visión más amplia.

¿Podría describir el círculo virtuoso que se puede consolidar, con las adecuadas políticas públicas, en este sector?

Cuando hablamos de políticas públicas exitosas es cuando éstas están legitimadas por la sociedad, entran en la agenda pública por una necesidad y se disponen esfuerzos de distinta índole para concretarlo. En el caso de las economías creativas, requerimos el trabajo colaborativo de la administración pública y de las organizaciones privadas, pasando por los artistas, técnicos, la academia, etc. El ecosistema completo, el círculo virtuoso, se produce cuando se entiende que la cultura aporta no sólo un valor simbólico, sino también económico y sobre todo social, pues nos permite mirarnos como sociedad y rentabiliza socialmente muchísimo. La cultura promueve valores que son claves en las sociedades; el respeto, la tolerancia y la colaboración. Para consolidar políticas públicas, se requiere un trabajo intersectorial porque involucra por una parte al propio Ministerio de las Culturas, pero también a otras organizaciones que apoyan la gestión de este sector: Prochile, en la comercialización internacional; la Dirac, en la difusión cultural en el extranjero; Sence, en las capacitaciones y formaciones; Corfo, en el emprendimiento nacional y muchas más. Por ello es clave el trabajo intersectorial que realizamos en pro del sector.

¿Cuán fundamental es tomar conciencia de que la actividad artística y cultural es justamente un trabajo, y no un hobby?

Esto es el mínimo hacia arriba cuando hablamos del sector cultural. Acá, como en cualquier otro sector productivo, hay trabajadores, con diferentes niveles de especialización, con variados talentos, todos al servicio de la sociedad. La cultura no es encerrada, no es dormida, no está oculta. Es viva, verdadera, real y eso es parte de la creación humana, merece un sitial digno y justo tal, como sus trabajadores.