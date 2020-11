Freak Power: la campaña de Hunter S. Thompson para ser alguacil de Aspen

En agosto de 1968, el periodista Hunter S. Thompson viajó a Chicago para cubrir la Convención Nacional del Partido Demócrata; instancia en la que debían escoger un candidato para las elecciones presidenciales de ese mismo año.

Archivo de Chicago Sun Times

El ambiente era complejo, no solo por las opiniones contrarias respecto a la gestión de Richard Nixon en la Guerra de Vietnam, sino que también por los asesinatos del pre-aspirante Robert F. Kennedy y el activista norteamericano Martin Luther King, los cuales ocurrieron unos meses antes.

Foto: Dennis Brack

Thompson se encontró con una serie de enfrentamientos entre manifestantes y policías —retratados en el filme El juicio de los 7 de Chicago de Netflix—, mientras que cuando volvió a su hogar en Colorado, presenció las mismas escenas. Esto llevó a que decidiera tomar acciones para reformar el funcionamiento de las fuerzas del orden, hasta el punto en que en 1970 se postuló como alguacil de Aspen, en el condado de Pitkin.

—Es hora de que alguien en este país ejecute un programa realista, en vez de entrar en los enredos hipócritas que han caracterizado a la política durante no sé cuánto tiempo — exclamó en una de las actividades de campaña.

El documental Freak Power: The Ballot or the Bomb (2020) de Ajax Phillips y Daniel Joseph Watkins, se basa en el libro homónimo de este último para explorar los detalles acerca del movimiento político que creó a partir de su postulación al cargo; el cual planteó propuestas como legalizar la marihuana, aumentar las penas por delitos medioambientales, un sistema comunitario y disminuir las atribuciones de la policía.

Foto: David Hiser/Freak Power

Si bien, se convirtió en una sensación mediática y consiguió apoyo desde diversas ciudades estadounidenses, tanto él como sus compañeros pasaron a estar en la mira del FBI y las organizaciones simpatizantes al mandato de Nixon.

Así, empezaron a recibir amenazas de muerte y una serie de complicaciones que evitaron que cumplieran con su objetivo.

En una entrevista con NME, Watkins dice que espera que la cinta inspire a los espectadores no solo a votar, sino que también a presentarse en la carrera para asumir cargos públicos.

—Si Hunter (Thompson) pudo postularse a alguacil, ¡cualquiera puede hacerlo a cualquier cosa!

Freak Power: The Ballot or the Bomb ya se encuentra disponible en plataformas de streaming como Amazon y Vimeo.