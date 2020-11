Chinoy adelanta su primer disco en cinco años con nuevo single: “Es una propuesta llena de vértigo”

De la intimidad acústica a la furia eléctrica, la carrera de Chinoy, ha transitado por vaivenes que lo vuelven impredecible y atípico para un artista que ha ganado reconocimiento local. Por ello, el músico de voz particular vuelve a los lanzamientos discográficos después de cinco años con el álbum Saliendo del Otro, el tercero (tras Que salgan los dragones y De loco medieval), en una trayectoria tan prolífica en shows y experiencias de grabaciones, como breve en publicaciones oficiales.

No en vano, el artista asegura que en las nuevas composiciones hay “una mutación respecto de lo que he hecho antes. Es una propuesta llena de vértigo que representa un nuevo comienzo. Es un disco que tiene muchas sorpresas y mucha locura. La firmeza de la máquina que me acompaña por detrás hace que el álbum sea como una caja musical de canciones de fin de mundo, o más bien de inicio de esta era de confusión con la realidad que hoy nos aqueja”.

Gran parte del nuevo material fue compuesto durante el año pasado, pero alcanzó su forma definitiva en sesiones junto al productor Rodrigo Gonzalez, -quien es bajista de la banda alemana Die Arzte-. Con él, trabajó la incorporación de máquinas y bases electrónicas en canciones como “Lenguas en Flor” o “Píntame”, las que desarrollan un esquema sonoro diferente, sostenidas por la pluma inquieta y el canto expresivo de Chinoy.

El álbum ya cuenta con un sencillo de adelanto. Se trata de la canción “Despierta”, en que la voz del músico flota entre las capas de teclados y secuencias.

“Es una canción que posee cierta sincronía con los sucesos del estallido social, pero no tiene mucho que ver -explica-. Más bien es una especie de sorna que describe una situación ideal, una escapatoria y termina en el coro hablando de una pulsión. Su desarrollo avanza en medio de contradicciones. Se encaja en el Pop de frases cortas y es una canción honesta llena de libertad poética”.

Saliendo del otro, el nuevo disco de Chinoy, se podrá escuchar a partir del 11 de diciembre.