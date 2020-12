Netflix firma acuerdo con Sam Mendes, Rowan Atkinson y Andy Serkis

Netflix sumó siete nuevas series a su lista de contenido original, las que trabajará con Rowan Atkinson -conocido como Mr. Bean-, Sam Mendes (Cabaret, Skyfall, 1917), y Andy Serkis (Mowgli: la leyenda de la jungla, La Desolación de Smaug), junto con guionistas como Sarah Dollard y Sophie Petzal.

Según detalla Variety, las series fueron encargadas por el equipo de Series Originales como parte de la inversión continua del servicio de streaming.

De Sam Mendes hay una serie de seis partes llamada The Red Zone, la que se burla de del fútbol “pero no es sobre fútbol”.

Atkinson, en tanto, protagonizará la serie de comedia Man vs Bee, una producción breve de 10 episodios, en la que debe cuidar una lujosa mansión mientras se enfrenta a una molesta abeja.

Por su parte, Serkis adaptará la trilogía de libros Half Bad de Sally Green, mientras que Sophie Petzal adaptará el cuento Las siete muertes de Evelyn Hardcastle.

Andy Serkis

Anne Mensah, vicepresidenta de Series Originales de Netflix en Reino Unido, dijo a Variety: “La creación de un equipo con base en el Reino Unido siempre se trató de poder conectarnos mejor con los fantásticos creadores de programas que tenemos aquí, para proporcionar un espacio para escritores, productores, directores y actores que se sienten locales, amigables y familiares, pero que también brindan al talento la oportunidad de hacer programas que impactarán a escala global. Las historias creadas en el Reino Unido realmente le hablan al mundo”.

“Es la gente, el talento tanto delante como detrás de la pantalla, lo que nos convierte en el segundo territorio de producción de Netflix fuera de Estados Unidos. Siempre se trató de construir una base y establecer el negocio en Reino Unido a largo plazo, y hay mucho más por venir“, agregó Mensah.

Según informa Variety, estas son las sinopsis proporcionadas por Netflix:

Baby Reindeer (8 episodios de 30 minutos)

Escritor / Actor principal: Richard Gadd (Ganador del Premio de Comedia de Edimburgo 2016, ha escrito episodios para Sex Education).

Compañía Productora: Clerkenwell Films

Sinopsis: Basado en una historia real, sigue la relación deformada del escritor y actor Richard Gadd con su acosadora y el impacto que tiene en él, ya que finalmente se ve obligado a enfrentar un trauma profundo y oscuro enterrado ... Richard es un escritor e intérprete ganador de múltiples premios. y actor. Después de su gran éxito en el Fringe, seguido de una carrera en The Bush Theatre en Londres; Baby Reindeer ganó un premio Olivier por logros sobresalientes en un teatro afiliado.

Cuckoo Song (6 episodios de 60 minutos)

Escritores: Sarah Dollard (Bridgerton, Doctor Who, Being Human), Andrea Gibb (Elizabeth Is Missing, Swallows & Amazons, Dear Frankie), Corinna Faith (The Innocents, The Power).

Producción Compañía: Catalyst Global Media, Doghouse Pictures.

Productores ejecutivos: Charlotte Walls, Katie Swinden, Sarah Dollard

Sinopsis: Una apasionante historia de terror sobre dos hermanas en guerra, una humana y un monstruo, que deben unirse para revertir un pacto sobrenatural que salió terriblemente mal. Basada en la novela de Frances Hardinge.

Half Bad (8 episodios de 60 minutos)

Guionista: Joe Barton (Giri / Haji, Humans, Troy: Fall Of A City)

Compañía productora: Imaginarium Productions.

Productores ejecutivos: Joe Barton, Andy Serkis, Jonathan Cavendish, Will Tennant.

Sinopsis: Dieciséis años -el viejo Nathan es el hijo ilegítimo de la bruja más temida del mundo. Ha pasado toda su vida siendo monitoreado en busca de señales de que pueda seguir el mismo camino destructivo que su padre. Pero a medida que aumentan las tensiones, los viejos límites entre el “bien” y el “mal” se borran y Nathan descubrirá qué tipo de persona es realmente. Este es un viaje angustioso y de montaña rusa de una historia para adultos jóvenes sobre un niño con problemas que tiene la voluntad indomable de sobrevivir y desafiar las probabilidades. La serie está basada en la trilogía Half Bad de libros escritos por Sally Green.

Lockwood & Co (8 episodios de 60 minutos)

Director / guionista principal: Joe Cornish (Attack the Block, The Kid Who Would Be King, Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn).

Compañía de producción: Ficción completa.

Productores ejecutivos: Nira Park, Rachael Prior, Joe Cornish.

Sinopsis: En Londres, donde los cazadores de fantasmas adolescentes más talentosos se aventuran cada noche en peligrosos combates con espíritus mortales, en medio de muchas agencias corporativas dirigidas por adultos, uno está solo, independiente de cualquier imperativo comercial o supervisión de un adulto. El relato se centra en una pequeña startup, dirigida por dos adolescentes y una niña recién llegada, superdotada psíquicamente. Un trío renegado destinado a desentrañar un misterio que cambiará el curso de la historia: Lockwood & Co. Una serie de detectives de acción y aventuras sobrenaturales, basada en las novelas best-seller de Jonathan Stroud.

Man vs Bee (10 episodios de 10 minutos)

Creadores: Rowan Atkinson (Mr Bean, Johnny English, Blackadder) y Will Davies (Johnny English, How to Train Your Dragon).

Compañía de producción: HouseSitter Productions.

Productores ejecutivos: Will Davies y Chris Clark (Johnny English, Todo el dinero del mundo).

Sinopsis: El reconocido actor y comediante Rowan Atkinson interpreta a un nuevo personaje en esta desenfrenada comedia. Un hombre se encuentra en guerra con una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará y qué daño irreparable se hará en el proceso?

The Red Zone (6 episodios de 30 minutos)

Escritores: Barney Ronay y Jonathan Liew.

Compañía productora: Neal Street Productions.

Productores ejecutivos: Sam Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown.

Sinopsis: Esta es una comedia sobre fútbol, pero tampoco es sobre fútbol. Principalmente es una historia sobre las personas y las superficies que chocan en la órbita de este extraño y obsesivo mundo de fanfarrones, tiburones y talento genuino. Se trata de amistad, confianza y familias, en un mundo donde nadie es realmente tu amigo, donde no hay confianza y donde las familias tienden a devorarse cada seis meses.

Las siete muertes de Evelyn Hardcastle (7 episodios de 60 minutos)

Creador y guionista: Sophie Petzal.

Compañía productora: House Productions.

Productores ejecutivos: Juliette Howell, Tessa Ross y Sophie Petzal.

Sinopsis: Adaptado de la novela debut de Stuart Turton, ganadora del premio Costa, Las siete muertes de Evelyn Hardcastle; es un misterio de asesinato realmente original y alucinante. Todo ambientado en los terrenos de una extensa finca, este thriller de alto concepto presenta un rompecabezas intrigante: ¿cómo se resuelve un asesinato cuando cada vez que se acerca a la respuesta, se despierta en el cuerpo de otra persona?

Netflix suma otros proyectos que están en producción previo a este nuevo acuerdo. Entre sus historias destacan la segunda temporada de Top Boy, la tercera de Sex Education, la quinta de The Crown, la tercera temporada de After Life de Ricky Gervais y las cintas Stay Close, Anatomía de un escándalo y El último autobús.