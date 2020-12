Taika Waititi producirá Reservation Dogs, la nueva serie de FX

Taika Waititi sigue su alianza con FX como realizador estrella.

El director de Jojo Rabbit y Thor Ragnarok -quien trabaja en la tercera temporada de What we do in the Shadows de FX- fue confirmado para trabajar junto a Sterlin Harjo en la serie de comedia Reservation Dogs.

Harjo, un realizador de origen nativo americano, es el director y guionista de esta serie que sigue a cuatro adolescentes nativos en la zona rural de Oklahoma, quienes pasan sus días cometiendo delitos y combatiéndolos.

El episodio piloto fue co-escrito por Waititi y Harjo, quienes también lo dirigieron. La serie fue filmada en Oklahoma, donde se desarrollan casi todas las películas y documentales anteriores de Harjo.

Taika Waititi

Según detalla Variety, la dupla será productora ejecutiva junto con el productor de What We Do in the Shadows, Garrett Basch.

Reservation Dogs está protagonizada por D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis y Lane Factor como los adolescentes mencionados.

El primer episodio también cuenta con las estrellas invitadas Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth, Lil Mike y Funny Bone.

“Sterlin Harjo se basa profundamente en sus experiencias como nativo de Oklahoma para hacer de Reservation Dogs una historia realista e increíblemente divertida de juventud, coraje y desventuras”, dijo Nick Grad, presidente de programación original de FX Entertainment.

“Taika Waititi presta su considerable talento a la serie, ayudando a Sterlin y su socio creativo Garrett Basch a producir una serie única y original que no podemos esperar a que el público vea”, añadió Grad al hacer el anuncio oficial.

Entre los trabajos anteriores de Harjo están las cintas Mekko (2015) y Barking Water (2009). Waititi, en tanto, trabajó en la comedia de HBO Max Our Flag Means Death y la serie de Apple Time Bandits.

Sterlin Harjo

“Como amigos de toda la vida, fue natural que Taika y yo encontráramos un proyecto juntos, y qué mejor que un programa que celebra los estilos de narración complementarios de nuestras comunidades indígenas, la mía en Oklahoma y la de Taika en Aotearoa”, dijo Sterlin Harjo.

“Estamos encantados con la oportunidad de contar la historia de Reservation Dogs con nuestro increíble elenco y equipo, Garrett Basch, y todo el equipo de FX”, concluyó el realizador.