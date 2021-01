F*** white supremacy: Rage Against the Machine estrena mini documental contra el racismo

Rage Against The Machine, la banda estadounidense conocida por sus letras contra el racismo, el fascismo y el capitalismo; publicaron un breve documental junto al colectivo artístico The Umma Chroma.

En 15 minutos, los hombres de “Sleep now in the fire” musicalizan una suerte de clase magistral sobre los orígenes del racismo en Norteamérica y la “supremacía blanca”, ambos conceptos a los que RATM se opone abiertamente.

En el video se muestra a un profesor con un grupo de adolescente en un campo abierto junto a una pizarra, en la que explica la historia de colonización, opresión y conflicto racial en Estados Unidos.

“Lo que se verá a continuación es un documental de hechos reales, además de que nuestro objetivo es que esta obra sea una vía de escape para la ficción conocida como pureza blanca y la primavera para el descubrimiento”, dice la introducción del video.

“Recuerden, los niños siempre están observando”, añaden.

Bajo el título “Killing in thy Name”, la banda de rock conocida por su activismo político y social estrenaron el registro artístico documental en Youtube.

Una mezcla de historia, frases de personajes reconocidos, imágenes de archivo y, por supuesto, musicalización de Rage Against the Machine.

Mira el documental de 15 minutos a continuación: