HBO Max anticipa sus grandes estrenos de 2021 con un teaser

Con enero a pocos días determinar, era de esperar que WarnerMedia promocionara sus producciones para 2021.

Tras el duro revés que sufrió la industria cinematográfica -y artística en general- por la pandemia de coronavirus, la empresa determinó que todas sus películas debutarán en su servicio de streaming HBO Max en simultáneo con las salas de cine.

Con un arsenal completo de cintas que van de la acción, drama, horror, comedia y animación; un anticipo de su oferta para los espectadores no está de más.

Timothée Chalamet y Idris Elba en Dune, Hugh Jackman en Reminiscence, y Margot Robbie como parte de un nuevo Escuadrón Suicida, dan la bienvenida a este teaser de casi dos minutos.

Michael Galdonfini se muestra en acción al arremeter contra un joven que lo llama “Antonio Soprano”, en un extracto de The Many Saints of Newark, la precuela de la serie The Sopranos, que debutará el 24 de septiembre.

Luego aparece Lebron James junto a Bugs Bunny en Space Jam, y Will Smith como el padre de Serena y Venus Williams en King Richard.

Estas son solo las primeras de varias pistas que aparecen fugazmente ante los ojos de los espectadores, para dejar en claro que la oferta de WarnerMedia solo crece más y más.

The little things, In the heights, Judas and the black Messiah, Tom & jerry, Those who wish me dead, The conjuring: the devil made me do it, Mortal kombat, Godzilla vs kong, Cry Macho y Malignant, son las otras producciones anticipadas en el video publicado por la compañía estadounidense.

Mira a continuación el tráiler de cómo será el 2021 para HBO Max: