The Weeknd, Miley Cyrus y Amanda Gorman: así será el Super Bowl 2021

Este domingo se realiza la edición 55 del Super Bowl, el evento deportivo de mayor convocatoria en Estados Unidos.

Un espectáculo que se caracteriza no solo por ser la final de Fútbol Americano, también por la emisión de comerciales de millones de dólares, y un esperado show de medio tiempo.

Este 2021, el Super Bowl se realizará en el Raymond James Stadium, hogar de los Tampa Bay Buccaneers, quienes se enfrentan a los Kansas City Chiefs. Un evento que comenzará a las 20.30 horas (horario chileno).

El artista para el Super Bowl LV -tras el aplaudido show de Shakira y Jennifer López-, será el canadiense Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

El hombre que actualmente cosecha éxitos tras el lanzamiento de 2020 de su álbum After Hours, promete un show que seguirá la tónica de sus videos musicales: una historia con inicio, desarrollo y desenlace.

Si bien no ha revelado su repertorio -para el espectáculo que debería durar entre 12 y 13 minutos-, algunas de las favoritas son “Blinding lights”, “Save your tears” e “In your eyes”. Una performance para la que The Weeknd desembolsó $7 millones de dólares de su propio bolsillo.

¿Habrá artistas invitados? The Weeknd aseguró que, si bien intentó coordinar más personas en el show, no pudo concretar la idea.

Rosalía fue un nombre que sonó fuerte, más aún tras la reciente colaboración en la reversión de “Blinding lights”. También se sortearon nombres como Daft Punk -”I feel it coming”- o Ariana Grande -”Love me harder”-. Sin embargo, en un video publicado en la cuenta de Instagram de la National Football League (NFL) Network, estas opciones fueron descartadas.

“He leído muchos rumores”, dijo Tesfaye el jueves. “Pero no había espacio para encajarlo en la narrativa y la historia que cuento en la actuación. Así que no habrá invitados especiales, no”.

The Weeknd no será el único artista a lo largo del espectáculo deportivo. Durante el preshow, estará Miley Cyrus -quien anunció en sus redes sociales que ya realizó las pruebas de sonido-, y la poeta Amanda Gorman, quien leyó la composición “La montaña que subimos” en la investidura de Joe Biden.

Es la primera vez que se incluye poesía en el Super Bowl. Gorman -de 22 años- leerá unos versos en los que, según ella misma ha adelantado, rendirá homenaje a tres héroes.