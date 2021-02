Cry me a river: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson casi 20 años después

Este viernes Justin Timberlake publicó un breve texto en su cuenta de Instagram. El ex Nsync se refirió a los comentarios y críticas en su contra por la forma en que lidió con la prensa tras el término de su relación con Britney Spears.

Una declaración que llega a dos semanas de la transmisión del documental The New York Times Presents: Framing Britney Spears, una mirada en profundidad a la carrera y vida personal de Britney Spears, desde sus inicios en shows infantiles de talentos, hasta su presente, que la tiene enfrentando un juicio para liberarse de la tutela legal de su padre.

Uno de los aspectos más comentados del documental, fue el modo en el que Timberlake controló la narrativa del término de la relación, exponiendo ante a la prensa a Spears como una mujer infiel y sexualizada, y presentándose a sí mismo como víctima de esta femme fatale.

“La dejaron como la prostituta del colegio”, asegura en el registro un periodista del NYT, lo que se complementa con el posterior lanzamiento de la canción de despecho “Cry me a river” de Timberlake.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante pop se disculpó con la mujer que fue su pareja entre 1999 y 2002.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las dudas y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto”, comienza la declaración de Timberlake.

“Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que tolera la misoginia y el racismo. Quiero específicamente disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo y respeto a estas mujeres, y sé que fallé”, añadió el también actor.

Con Janet Jackson protagonizó uno de los shows de medio tiempo del Super Bowl más recordados, y no precisamente por la calidad musical del espectáculo. En 2004, cuando ambos interpretaban la canción “Rock your body”, Timberlake desgarró el vestuario de Jackson exponiendo uno de sus pezones.

A la cantante pop se le prohibió actuar en el Super Bowl de por vida debido a este suceso. Mientras que Timberlake fue el plato principal de la edición 2018 del evento deportivo.

“Me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen lo mejor, y sobre todo, porque esta es una larga conversación de la que quiero formar parte y aprender de ella”, continuó en su post.

“La industria es defectuosa. Prepara a los hombres, especialmente a los hombres blancos, para que tengan éxito. Está diseñada de esa forma. Como un hombre en una posición privilegiada, tengo que hablar al respecto. Debido a mi ignorancia, no tomé conciencia de todo lo que estaba ocurriendo mientras sucedía en mi propia vida, y no me quiero beneficiar nuevamente de la caída de otros”, escribió en su declaración.

“No he sido perfecto al navegar por todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no me absuelve del pasado. Quiero tomar responsabilidad por los pasos en falso que di en todo esto y al mismo tiempo ser parte de un mundo que levanta y apoya a las personas”, agregó.

“Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo ser mejor y seré mejor”, concluyó en su publicación de Instagram.